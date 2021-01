El Consell Comarcal i els Jutjats facilitaran la mediació en divorcis amb fills

El Consell Comarcal de l’Anoia i els Jutjats d’Igualada han engegat el programa pilot ‘La mediació en mesures provisionals de família’ que suposa la col·laboració entre els professionals del Servei de Mediació del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania de l’ens comarcal i els Jutjats número 3 i 4 de la capital de l’Anoia.

Actualment la resposta judicial a una petició de divorci pot tardar un temps considerable a arribar i, fins que els jutjats no es pronuncien, les parts no disposen de cap regulació de les mesures que han de regir la seva situació de ruptura. El projecte té com a objectiu afavorir els acords entre parelles amb fills menors a càrrec que han decidit divorciar-se però que es mantenen en conflicte, potenciant també la intervenció dels advocats de les parts per a buscar solucions equitatives.

La consellera de Ciutadania de Consell Comarcal, Rosa M. Garcia, explica que “és un pas endavant en els serveis de mediació que tenim, amb la finalitat de promoure l’estabilitat dels fills a càrrec determinant mesures estables que es podrien mantenir fins que arribi la resposta definitiva del tribunal, amb l’objectiu de rebaixar l’angoixa dels progenitors i preservant els infants del conflicte familiar”.

Des l’any 2012 el Consell Comarcal de l’Anoia aposta per la promoció de la cultura del pacte, amb l’objectiu de facilitar la convivència i fomentar la mediació com a estratègia alternativa als litigis judicials en la resolució de conflictes.