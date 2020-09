El Consell Comarcal expressa el seu rebuig a la inhabilitació de Torra

El Consell Comarcal de l’Anoia ha manifestat, mitjançant la lectura d’una declaració política en el ple ordinari d’aquest dimarts, el seu rotund rebuig a la sentència judicial que inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. El president de l’ens comarcal, Xavier Boquete, afirma que “el nostre país no pot estar en mans d’uns jutjats, ha d’estar en mans de la seva ciutadania i, per això, actuacions judicials com aquesta treuen bona part del valor que hauria de tenir el vot dels ciutadans en democràcia”.

En el text al què s’ha donat lectura s’afirma que “la Presidència de la Generalitat és un fonament bàsic del sistema polític català. Juntament amb el Parlament de Catalunya són les dues principals institucions polítiques que té Catalunya i les dues emanen de la voluntat dels ciutadans a través de les urnes. Només el Parlament, d’acord amb la seva sobirania, pot ser la institució que esculli, nomeni o rellevi del seu càrrec un President de la Generalitat”.

El manifest també diu que “no podem permetre que un requeriment d’un organisme com la Junta Electoral Central serveixi per destituir i inhabilitar políticament al President de la Generalitat de Catalunya. I menys per una pancarta que expressa la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i de la democràcia” i continua afirmant que “les nostres institucions polítiques, siguin quines siguin, sempre han de preservar la llibertat d’expressió. I no donarem mai suport a aquells que amb processos judicials, persecució d’idees i repressió i censura vulguin canviar els fonaments de la democràcia”.

I el posicionament del Consell Comarcal de l’Anoia acaba sentenciant que “ara, més que mai, és el moment de la unitat, cívica, social i política, del compromís amb la llibertat i de la defensa dels drets fonamentals de tota societat: la democràcia, el pluralisme i la llibertat d’expressió. Perquè només amb aquests drets podrem esdevenir com a poble, i preservar la nostra dignitat”.

Diferents grups comarcals han manifestat la seva voluntat que, més enllà d’aquest posicionament d’urgència, el ple pugui debatre i sotmetre a votació una moció sobre aquesta qüestió durant la propera sessió del mes d’octubre.