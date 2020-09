Una setantena d’alumnes anoiencs es troben aïllats a casa

Dues setmanes i mitja després de l’inici del curs escolar més atípic dels darrers anys, no ha hagut de tancar cap escola de l’Anoia i a hores d’ara només hi ha dos grups, un a l’Escola Àuria d’Igualada i un altre a l’Escola Antoni Gaudí de Montbui, confinats a casa seva. Entre aquests dos grups sumen 55 persones que estan fent la quarantena per haver-se detectat un positiu entre ells.

A més, son diverses les escoles de la comarca que tenen alumnes aïllats a casa seva, però en aquests casos no ha estat necessari confinar tot el grup als seus domicilis, perquè no es tracta d’un positiu de l’alumne, sinó de contactes directes de l’estudiant que han fet que aquest no pugui tenir contacte amb altres persones. Així, en total, a la comarca hi ha una setantena d’alumnes en aïllament actualment. En aquest enllaç podeu consultar les dades de totes les escoles de la comarca.

26.000 alumnes confinats al conjunt de Catalunya

Al conjunt de Catalunya, aquest dimarts el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.144, 82 més que els declarats dilluns, segons les dades actualitzades del Departament d’Educació. En total, als centres educatius s’han detectat 2.373 positius, 187 més que en el darrer balanç. Pel que fa als confinats, n’hi ha un total de 26.240, 2.573 més.