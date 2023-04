El “Com ho veus?” de Ràdio Igualada recull el Premi Millor Programa de Ràdios Locals atorgat per Ràdio Associació de Catalunya

Ràdio Igualada va recollir ahir, dijous, el Premi Millor Programa de Ràdio Local de Ràdio Associació de Catalunya pel seu pòdcast “Com ho veus?”, dirigit i protagonitzat pel jove igualadí David Panadés.

El programa guanyador potencia el coneixement de diversos espais d’Igualada que deu voluntaris expliquen de manera exhaustiva al David, un noi invident que fins ara no havia pogut conèixer amb profunditat els racons de la seva ciutat.

El pòdcast neix a partir d’una reflexió que va compartir amb els companys de Ràdio Igualada: “he voltat i he anat a un munt de llocs d’Igualada, però mai ningú s’ha aturat a descriure’m aquests espais. He anat moltes vegades al Teatre Municipal, a la plaça de l’Ajuntament, però, en realitat, no sé com són”; i d’aquí va sorgir el “Com ho veus?”.

El guardó va ser recollir pel protagonista, David Panadés i Xavi Dàvila, codirector de Ràdio Igualada. Panadés, que en tot moment es mostrava molt agraït i emocionat pel premi rebut, va fer un discurs molt contundent. “Soc una persona amb discapacitats funcional, però ha quedat clar que puc fer les mateixes coses que la majoria de les persones.”

David també va donar les gràcies a tots els que han fet possible el “Com ho veus?”: la seva família, els companys de Ràdio Igualada i els voluntaris.

Amb aquest guardó, Panadés se sent molt orgullós i té clar que vol continuar fent ràdio i ja està pensant en la pròxima edició del “Com ho veus?”.

Toni Clapés, Millor Professional de Ràdio

Toni Clapés ha recollit pel Premi Ràdio Associació al millor Professional de Ràdio pel programa de tardes “Versió”. L’entitat també ha lliurat el Guardó a l’Excel·lència pels 35 anys d’ “El suplement” de Catalunya Ràdio, que actualment condueix Roger Escapa; el Premi al Millor Programa de Ràdio, al magazín “Podríem fer-ho millor” de la corporació pública valenciana À Punt Mèdia; i també una menció particular pel pòdcast de futbol i humor “La Sotana”. La sèrie de dibuixos animats de l’SX3 “Jasmine & Jambo” ha guanyat el Guardó 1924, que cada edició premia una proposta televisiva.

El jurat dels Premis Ràdio Associació l’han integrat enguany Carles Solà, Assumpció Maresma, Joan Margarit, Joan Manuel Tresserras i Imma Tubella. L’acte es va celebrar a l’auditori ONCE de Barcelona. La gala va ser conduïda per Peyu, Neus Rossell i Jair Domínguez.

Veure vídeo resum de la gala dels Premis Ràdio Associació de Catalunya