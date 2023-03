El podcast “Com ho veus”, de Ràdio Igualada, guardonat amb el premi al millor programa de les ràdios locals

Ràdio Associació de Catalunya ha anunciat aquest migdia que el programa de Ràdio Igualada “Com ho veus” era guardonat amb el premi al millor programa de Ràdios Locals.

“Com ho veus” és un programa dirigit i presentat per David Panadés, un invident, afiliat a l’ONCE, i que porta tota la seva vida participant activament amb activitats d’Igualada i amb la ràdio de la ciutat. El podcast neix a partir d’una reflexió que va compartir amb els companys de Ràdio Igualada: “he voltat i he anat a un munt de llocs d’Igualada, però mai ningú s’ha aturat a descriure’m aquests espais. He anat moltes vegades al Teatre Municipal, a la Plaça de l’Ajuntament, però, en realitat, no sé com són”; i d’aquí va sorgir el “Com ho veus?”, on 10 voluntaris mostren un espai de la ciutat, in situ, al David, i ho fan amb un alt nivell descriptiu.

El podcast està dirigit a persones invidents i també a tots aquells que vulguin conèixer, amb detall, els 10 espais de la ciutat d’Igualada descrits. També s’inclou “bonus track” amb la visita a Barcelona i a les instal·lacions de RAC 1 acompanyat pel periodista igualadí i cap d’informatius de l’emissora, Joan Maria Morros, on va conèixer a Jordi Basté i va poder tenir a les seves mans un premi ONDAS.

Podeu escoltar tots els episodis del programa en aquest enllaç.