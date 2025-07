Rubió es planta davant l’amenaça de nous parcs eòlics: “Tenim més de 30 molins. Ja hem complert la quota de solidaritat”

El municipi de Rubió (Anoia), amb 240 habitants, compta amb més de 30 aerogeneradors i una subestació elèctrica transformadora. Ara, una empresa estudia instal·lar dos nous parcs eòlics a la zona de l’Alta Segarra i l’Ajuntament ha dit prou. “A Rubió ja hem complert amb la quota de solidaritat”, ha explicat a l’ACN l’alcalde, Francisco de Asís Sillero. Critica que aquestes empreses busquen zones amb poca població i terra barata. “Si això es converteix en la central elèctrica de Catalunya, quin sentit té viure aquí?”, es pregunta l’alcalde, que diu que aquests projectes són totalment contraris al repoblament. Forestalia ha iniciat el procediment per presentar dos parcs eòlics, que junts sumen 9 molins amb una potència superior als 50 MW.

Fa tan sols vuit mesos l’Ajuntament de Rubió celebrava la notícia que l’empresa Enel Green Power havia decidit retirar els projectes de dos parcs eòlics -PE Maçana i PE la Vilella-, ja que no tenia temps de presentar la Declaració d’Impacte Ambiental necessària per continuar amb la tramitació. El projecte preveia la instal·lació de 16 aerogeneradors entre les poblacions de Rubió -n’hi tocava 9-, prats de Rei, Copons, Veciana i Sant Martí de Sesgueioles. Ara, poc més de mig any després, dos nous projectes d’energies renovables tornen a “amenaçar” el territori.

L’alcalde de Rubió, Francisco de Asís. Imatge de Mar Martí per ACN.

En aquest cas, es tracta de l’empresa Forestalia, que ha presentat dos projectes -PE Agata i PE Amatista-, que conjuntament sumen 9 aerogeneradors amb una potència total superior als 50 MW. Aquests molins s’ubicarien als municipis de Rubió, Aguilar de Segarra, Els Prats de Rei i Copons. Tots ells, a més, utilitzarien la subestació transformadora de Rubió. “Malauradament, sembla que això no s’acabarà mai”, lamenta l’alcalde de Rubió, Francisco de Asís Sillero. Assegura que no estan en contra de les energies renovables, però sí “d’una allau de projectes que no tenen cap sentit”.

De fet, el batlle recorda que al municipi ja hi ha més d’una trentena d’aerogeneradors i, en tota la serra de Rubió, més de cinquanta. “Creiem que ja hem complert amb la nostra petjada de carboni i amb la quota de solidaritat”, assegura Sillero. Lamenta, a més, que són un municipi molt petit amb pocs recursos i aquesta “allau” de projectes que reben els suposa “una feina molt grossa i molts mals de cap”. De fet, l’alcalde explica que han hagut de contractar una persona perquè es dediqui exclusivament a gestionar les qüestions relacionades amb les energies renovables. “Hem decidit fer aquesta despesa com a govern municipal perquè no podem deixar que ens trinxin tot el territori”, ha exposat.

Imatge de Mar Martí per ACN.

Per la seva banda, el municipi d’Aguilar de Segarra -afectat per dos molins- assegura que, de moment, no poden posicionar-se ni a favor ni en contra, ja que no tenen prou informació. Un cop l’empresa presenti oficialment el projecte i els doni més detalls, el consistori assegura que es plantejarà fer una consulta popular entre els veïns per conèixer la seva opinió. Qui ja va fer una consulta no vinculant l’any 2021 per conèixer l’opinió dels veïns en relació a diferents projectes d’energies renovables que s’estaven presentant a la zona va ser el municipi de Copons. L’alcalde, Àlex Prehn, explica que en aquell moment la ciutadania s’hi va manifestar en contra. El batlle recorda que els permisos d’aquests parcs no depenen dels ajuntaments i diu que en els darrers anys estan apareixent projectes “com bolets”.

Projectes que van en contra del repoblament

L’alcalde de Rubió explica que els molins que ja hi ha instal·lats al seu terme municipal tenen una alçada de 60 metres, però assegura que els nous aerogeneradors projectats “superen els 200 metres”: “Seran més grans que la Sagrada Família acabada”. En aquest sentit, explica que la gent que ha optat per viure a Rubió ho ha fet precisament per la seva “tranquil·litat, natura i qualitat de vida”. Creu que els projectes de parcs eòlics que s’han presentat van en el sentit contrari: “Si al final això es converteix en la central elèctrica de Catalunya, quin sentit té viure aquí?”, lamenta. I afegeix: “Això va en el sentit contrari del repoblament que promociona la Generalitat”.