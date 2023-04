La Cruyff Court de Vilanova acull el torneig 6vs6 de la Fundació Johan Cruyff

El Cruyff Court de Vilanova acollirà aquest dissabte una de les fases preliminars del torneig 6vs6 de la Fundació Johan Cruyff. Un torneig de futbol per a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, organitzat per joves que van participar en el programa Heroes of the Cruyff Courts. El torneig començarà a les 9:00 h i s’allargarà durant tot el matí.

Gemma Bonache, dinamitzadora juvenil i Íker Arsenio, dinamitzador esportiu del municipi, van ser els escollits per les àrees de Joventut i Esports de l’Ajuntament vilanoví per coordinar el projecte. El passat mes de gener van fer una formació a la Fundació Cruyff i van ser nomenats Coaches oficials d’aquesta iniciativa esportiva i inclusiva.

Des d’aleshores, la seva tasca s’ha centrat a cercar els Heroes, uns grups de joves que seran els responsables de la coordinació dels equips i de les activitats que s’organitzin als Cruyff Court. Seguint la filosofia del projecte, aquests Heroes són, en la seva majoria, nois i noies amb algunes dificultats, especialment socials. La missió de la Fundació és oferir una oportunitat a aquests joves perquè puguin aprendre, créixer i guanyar confiança i autoestima, en definitiva, empoderar-los, com explica Gemma Bonache.

Els Cruyff Court, explica Íker Arsenio, són espais inclusius i de transformació social que permeten als infants i joves practicar tota mena d’esport i participar en activitats dirigides, organitzades pels Heroes de la Fundació Cruyff, sota la supervisió dels Coaches.

El passat divendres, el Cruyff Court de Vilanova del Camí va acollir un entrenament amb els cinc equips que, de moment s’han creat al municipi. L’entrenament va omplir el camp de bones vibracions i els equips ja es preparen per disputar la fase preliminar que tindrà lloc aquest dissabte 22 d’abril. Les activitats començaran a les 9:30 h, i inclouen els partits de la competició i activitats paral·leles perquè els joves gaudir durant les estones en les quals no juguin partits.

Durant la competició, els Coaches estaran molt atents al nivell de joc i valoraran el joc net i el respecte entre jugadors i equips. Al final del torneig es lliurarà un premi al respecte, bé per a un jugador, bé per a un equip, que hagi destacat en el seu fair-play.

El 6vs6 es disputarà al Cruyff Court, molt a prop de l’Institut Pla de les Moreres i de l’Escola Joan Maragall. Els Coaches creuen que l’activitat pot dinamitzar la zona i aportar beneficis als comerços locals.

Recordem també que, a banda d’aquesta fase preliminar, Vilanova del Camí, acollirà una fase regional del 6vs6. La competició tindrà lloc el 7 de maig, amb la participació dels equips guanyadors de les zones de Mollerussa, La Pobla de Segur, St. Guim de Freixenet, Igualada i Vilanova del Camí.