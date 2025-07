Arnau Martínez, nou porter de l’Igualada Rigat

El barceloní Arnau Martínez Borràs és el nou reforç de l’Igualada Rigat per a la porteria de cara a la temporada 2025-26. Martínez es va iniciar a l’hoquei patins amb només quatre anys al Club Tennis Barcino. Als sis anys va fer el salt a l’HC Sant Just, on es va formar durant set temporades. L’any 2016, com a aleví de segon any, es va incorporar a la base del Barça, amb qui va aconseguir aquell mateix any el Campionat de Catalunya i el d’Espanya.

Amb el club blaugrana va completar tota la seva etapa formativa fins al 2022, assolint nombrosos èxits col·lectius a nivell autonòmic i estatal, així com també amb les seleccions catalana i espanyola, amb qui va ser subcampió d’Europa U19.

Ja en etapa sènior, i després de debutar amb el Barça a l’OK Lliga la temporada 2020/21 —temporada en què l’equip culer es va proclamar campió—, va sortir cedit a l’ASD Hockey Montecchio Precalcino italià la temporada 2022/23. Després de l’experiència transalpina, va recalar a les files del Caldes Recam Làser, on ha jugat cedit les dues darreres temporades abans d’iniciar la seva etapa com a arlequinat.