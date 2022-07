El claustre de l’Escola Pia acollirà el concert solidari de Nzuri Daima

Divendres, a 2/4 de 8 del vespre i al Claustre de l’Escola Pia, tindrà lloc un espectacle molt especial. Es tracta del projecte Humanity, a càrrec de Nzuri Daima, un concert de cor a capella i circ.

Nzuri Daima és una organització sense ànim de lucre amb projectes de sensibilització a Espanya per a la cooperació i lluita pels drets humans a l’Àfrica de l’Est i que utilitza la música i les arts com a mitjans de transformació social i l’educació com a motor per a la construcció d’un futur millor. Des l’organització es dona suport a projectes amb persones refugiades, tràfic de dones i nenes, fam… i els principals països d’actuació són Uganda, Tanzània i Sudan del Sud.

Des de mitjans de juny i fins el 17 de juliol, 22 joves ugandesos han unit els seus talents en la música i el circ en una gira anomenada “Humanity” que és el que es podrà gaudir a Igualada.

Es podran escoltar versions de cançons pop d’aquests darrers anys combinades amb circ i acrobàcies, que donen com a resultat un espectacle fascinant i una barreja única.

La intenció inicial a l’hora de crear l’espectacle era poder participar en el programa Got Talent, per visibilitzar i donar veu a les tràgiques situacions que es viuen en diversos països africans.

Després de la llarga i complicada etapa d’aconseguir tots els tràmits burocràtics per poder desplaçar els 22 components del grup a l’Estat espanyol no va ser possible la participació al concurs de talents i van decidir engegar aquesta gira que, a part de donar a conèixer la realitat dels seus països, els hauria de permetre cobrir les enormes despeses del viatge i recaptar fons per a projectes d’alimentació, educació, refugiats i rescats de dones i nenes amb els que treballa l’organització.

Des de l’organització comenten que totes les aportacions econòmiques que es puguin fer, seran benvingudes.