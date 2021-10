El CF Igualada masculí aconsegueix la primera victòria de la temporada

CF IGUALADA 1

FC BORGES 0

Arribava la tercera jornada de lliga per un CF Igualada que no coneixia ni la derrota ni la victòria en la present temporada. Després de dos empats, l’equip volia demostrar el seu potencial. Davant hi tenia un FC Borges que va guanyar la Primera Catalana el curs passat. Es preveia un duel de bon futbol entre dos grans conjunts.

Des de l’inici del partit, els blaus van voler controlar el joc de posició i mantenir la possessió de la pilota per atacar. Així va ser com al minut 1 de joc, Rafel feia una bona internada a l’àrea que finalitzava a les mans del porter. Des d’aquell moment, l’equip visitant va buscar resguardar-se més en defensa i intentar atacar al contracop. Així va ser com en dos contracops, els visitants van posar perill la porteria de Romans, però el porter anoienc va neutralitzar els xuts.

A partir de l’equador de la primera meitat, el domini blau es va convertir en oportunitats. Rafel per partida doble va poder avançar als locals, però la pilota va sortir fregant el pal. La insistència igualadina va tenir premi, al minut 37, quan Franco va lluitar una pilota que estava pràcticament perduda per convertir-la en gol. Premi merescut per l’equip de Carlos López que arribava al descans amb triomf per la mínima.

A la represa, lluny de conformar-se amb el curt resultat, els blaus van anar a per la porteria visitant. I després d’una espectacular jugada col·lectiva, Juanpi rematava de cap a la perfecció, per fer estirar al porter del Borges que evitava el segon gol.

Amb el pas dels minuts el partit va agafar més intensitat, però no es veien ocasions de gol fins que al minut 64, en un bon atac visitant, era definit amb potència que Romans aturava magistralment. Les Comes no es creia que el porter anoienc l’hagués aturat.

A partir d’aquell moment, els blaus van defensar i van buscar fer mal a partir de les bandes. Els igualadins van poder augmentar el resultat, però la falta d’encert als darrers metres no ho va permetre i s’arribava als minuts finals amb gran tensió a l’estadi.

I els locals van estar a l’alçada per defensar i mantenir els tres punts, que es quedaven a Igualada. La setmana vinent, visitarà el camp d’El Catllar.