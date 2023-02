El Braga portugués serà el rival de l’IHC a quarts de la WSE Cup

L’Igualada Rigat jugarà contra el Braga de Portugal per un lloc a la “final four” de la WS Europe Cup (CERS) en els quarts de final, que es jugaran l’11 i 25 de març, amb anada primer a les Comes.

Els igualadins van jugar dissabte el tràmit de la tornada a Lyon, després d’un llarg viatge en autobús des d’Igualada, i la derrota per 6-4 va servir sobradament per classificar-se per a la propera ronda després del 13-1 de l’anada. Els francesos van avançar-se en el marcador amb dos gols molt aviat, i van arribar a situar-se amb 3-1, però mica en mica els gols de Roger Bars i de Marc Carol van servir per empatar en dues ocasions. En la recta final del partit, els lionesos van marcar dos gols i es van endur la victòria. En aquest partit va debutar aquesta temporada el porter Xavi Bosch.

Lyon, 6 (3+3): Aidoud, Lazzaro (3), Martinez (1), Hadjiji i Torres (1). També Benaissa, Morales, Urtubey (1), Moine i Martin.

Igualada, 4 (2+2): Torrents, Yeste, Vives, Bars (3) i Carol (1). També Llenas, Riba, Zilken i Bosch.

Gols: 1-0, Lazzaro (1′). 2-0, Torres (8′). 2-1, Bars (11′). 3-1, Lazzaro (21′). 3-2, Bars (24′). 3-3, Carol (26′). 4-3, Lazzaro (33′). 4-4, Bars (33′). 5-4, Urtubey (40′). 6-4, Martinez (42′).

Arbitres: Carsten Niestroy i Lars Niestroy (Alemanya)

Vuitens de Final, tornada

Remscheid (Ale)-Follonica (Ita) (0-6) 3-8

Braga (Por)-Pas Alcoi (3-2) 3-2 (pp)

Valdagno (Ita)-Lleida (5-4) 3-4

La Roche sur Yon (Fra)-Laser Caldes (4-5) 3-3

Bassano (Ita)-Grosseto (Ita) (4-3) 5-6 (pp)

Lyon (Fra)-Igualada (1-13) 6-4

Coutras (Fra)-Herringen (Ale)(4-2) 8-2

Diessbach (Sui)-Voltregà (3-6) 1-4

Quarts de final (11 i 25 de març)

Voltregà-Follonica (Ita)

Caldes-Coutras (Fra)

Bassano (Ita)-Lleida

Igualada-Braga (Por)