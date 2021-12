El 80% d’ingressats a l’Hospital no tenen la pauta completa de vacunació

En la darrera setmana, a l’Anoia s’han registrat 228 casos positius per coronavirus, un 75% més que la setmana anterior, quan se n’havien registrat 130. Això fa que el risc de rebrot hagi augmentat fins els 464 punts i la RT s’ha incrementat fins l’1,63. A més, en l’última setmana hi ha hagut una defunció per covid a la comarca, quan en les darreres dues setmanes no se n’havia registrat cap.

Tot i aquest augment de positius, però, el director assistencial de l’Hospital d’Igualada, Jordi Monedero, ha explicat aquest divendres al matí en una entrevista a Radio Igualada que el centre manté l’activitat normal. Una de les dades més destacades que ha explicat Monedero, a la radio municipal és que, de la vintena de pacients ingressats a l’Hospital, el 80% o no estan vacunats o no tenen la pauta completa. I un percentatge similar es detecta a la UCI, on 5 dels 7 ingressats no han rebut les dues dosis de la vacuna.

Limitació de visites a l’Hospital

Davant l’augment de casos, l’Hospital Universitari d’Igualada ja va prendre algunes mesures la setmana passada. Així doncs, no es permeten les visites a pacients autònoms, és a dir, només es podrà visitar als pacients dependents i que necessiten acompanyament les 24 hores. En aquests casos, es permeten un màxim de dos acompanyants per pacient que no poden ser coincidents. També pels pacients ingressats a la UCI es permet la visita diària en les franges habilitades (de 13.30h a 14.30h i de 20h a 21h) a un màxim de dos acompanyants per pacient i que no poden coincidir. A Urgències, només els pacients dependents, menors d’edat o amb problemes de mobilitat podran tenir acompanyant durant tota l’estada. En el cas dels parts, es manté el règim d’un acompanyant per pacient.

A aquest control de les visites s’hi suma la recuperació de les PCR setmanals per a tots els acompanyants de pacients ingressats, tant si estan vacunats com si no ho estan. També tornen les PCR als pacients que s’hagin de sotmetre a una cirurgia programada, ja sigui amb ingrés o ambulatòria, independentment del seu estat vacunal.

Així mateix, es manté el cribratge exhaustiu a l’àrea d’Hospitalització, amb la realització d’una PCR en el moment de l’ingrés i cada 7 dies a tots els pacients ingressats amb la pauta de vacunació completa; i amb PCR en el moment de l’ingrés i cada 4, 7 i 14 dies als pacients que no estiguin vacunats.