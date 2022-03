Poble Actiu exigeix que es torni a convocar la comissió d’estudi de l’aigua

Des del desembre del 2015, el servei d’aigua dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt es troba en una situació jurídica que Poble Actiu considera que és “irregular” i ha generat molt debat. La candidatura municipalista impulsada per la CUP ha reclamat al govern local que torni a convocar la comissió d’estudi per la regularització del servei d’aigua i ha reivindicat la gestió pública del servei d’un dret bàsic com és l’aigua. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, no se n’amaga: aposten per una gestió pública de l’aigua i reclamen al govern Castells que es posicioni a favor de la gestió pública o privada de l’aigua. En aquest sentit, Carles ha posat d’exemple ciutats similars a Igualada com Manresa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú o Reus on hi ha una gestió pública de l’aigua.

Una comissió d’estudi polèmica

L’octubre del 2020, el govern d’Igualada va donar per tancada la comissió d’estudi per decidir el model de gestió del servei de l’aigua a la ciutat que actualment està gestionada per Aigua de Rigat, una empresa que és propietat majoritàriament de la multinacional Agbar i té una petita participació de l’Ajuntament d’Igualada. La comissió va ser molt polèmica per tres motius: l’exclusió de les entitats Aigua és vida, la PAH i el sindicat CCOO, la participació de membres de les associacions veïnals sense el suport tècnic adequat i, sobretot, per la contractació d’una consultoria que habitualment col·labora amb AGBAR i, segons Poble Actiu, aposta descaradament per la gestió privada. Neus Carles ha destacat que la comissió d‘estudi que es va crear “va ser una vergonya i demostra que el govern Castells no fa res per garantir els drets bàsics de la gent, com l’habitatge, l’aigua o l’energia”.

Tornar a convocar la comissió d’estudi

Poble Actiu ha reclamat al govern municipal que es convoqui de nou la comissió per la regularització del servei i per l’estudi del model de gestió del servei d’aigua. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha reivindicat que la comissió d’estudi és un pas necessari per regularitzar la situació del servei d’aigua a Igualada ja que l’Ajuntament pot modificar les tarifes però no disposa d’un reglament del servei d’aigua que estableixi com es gestiona el servei i no té informació sobre com es gestiona el servei. A falta d’un any per finalitzar el mandat, Ortínez reclama que “queda suficient temps per obrir la comissió d’estudi del servei de l’aigua i per resoldre un problema que ve de molt antic, la manca de contracte del servei d’aigua, ja que es prolonga des de l’any 1926”.

Gestió eficient en temps de sequera

Poble Actiu també ha exposat que la gestió pública del servei d’aigua és la millor manera per afrontar una època amb prealerta per sequera com la que estem vivint. La candidatura municipalista ha recordat que “amb una gestió privada del servei l’únic objectiu és generar beneficis econòmics per la multinacional Agbar, mentre que amb una gestió pública l’objectiu és garantir un dret humà a tota la ciutadania i avançar cap a una gestió ecosistèmica de l’aigua”. En aquest sentit, Poble Actiu ha recordat que estem vivint una situació de prealerta per sequera com a conseqüència d’un hivern molt sec i que cal prioritzar una gestió que tingui per objectiu la reducció del consum i no pas la generació de beneficis per Agbar.