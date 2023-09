Diversos municipis de l’Anoia celebren, dilluns, la Diada de Catalunya

Dilluns, 11 de Setembre, tot Catalunya celebra la Diada. A la comarca de l’Anoia, cada municipi ha organitzat diferents actes per a commemorar l’11S.

Vallbona d’Anoia, commemora l’11 de setembre

Vallbona d’Anoia com ja és tradicional celebrarà l’11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya i ho farà iniciant els actes el diumenge dia 10 amb una botifarrada popular i seguidament concert a càrrec de Martina Sampé a la plaça. El cost del sopar és de 5 € (també hi haurà l’opció vegana).

Dilluns, 11 de setembre, com és tradició, tindrà lloc la pujada a les banderes, acte commemoratiu de la Diada. La sortida serà a les 9 de la plaça i, hi haurà esmorzar per a tothom.

Els actes de l’Onze de Setembre són organitzats per l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, l’Ateneu Popular, Camí Ral, Assemblea i els Tabalers i Diables de Vallbona d’Anoia.

Capellades celebra la Diada Nacional de Catalunya

Aquest proper dilluns Capellades se sumarà a tots els actes que es fan arreu del territori per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.

Seguint el costum de fa ja molts anys, es pujarà dalt la muntanya per enlairar l’estelada a la creu que corona la serra de Miramar. Si es vol pujar amb el grup, la sortida es fa a les 8 del matí a la plaça Verdaguer.

Els actes oficials es concentraran als Jardins de Mossèn Pere Ribot, al Capelló. En primer lloc, a les 11 del matí, s’hissarà la bandera davant el pal masteler, amb els regidors i regidores de l’Ajuntament de Capellades. S’acompanyarà el moment amb el “Cant de la Senyera”, tocat per la Cobla Catània.

Seguidament l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, prendrà la paraula per fer el discurs institucional, que acabarà amb el cant de l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors.

Per acabar l’acte, mentre es reparteix coca i moscatell entre els assistents, es farà un concert amb la Cobla Catània, sota la porxada.

Masquefa celebra la Diada durant dos dies

Masquefa ja es prepara per celebrar, un any més, la Diada Nacional de Catalunya. I ho farà de la mà de l’Ajuntament i del teixit associatiu local, que han preparat diversos actes oberts a tota la població amb l’objectiu de commemorar l’esdeveniment.

El programa d’actes començarà avui diumenge 10 de setembre a la plaça Josep M. Vila amb les següents propostes:

19.30 h: ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove

21.30 h: ball de la Colla de Bastoners i cremada dels Diables

21.45 h: lectura del manifest de l’ANC

22 h: concert de Portàtil FM

23.30 h: coca i cava per a tothom

A continuació: Cant dels Segadors.

I ja l’endemà, dilluns 11 de setembre, hi ha prevists els actes següents:

11 h: acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la Sala de Plens de l’Ajuntament

30 h: passejada popular amb tots els estaments, grups i vilatans que hi vulguin participar, des de l’Ajuntament fins al passeig Onze de Setembre

12 h: al passeig Onze de Setembre, cantada de la Coral de l’Alzinar; i a continuació, ofrena floral al monument “11 de Setembre” a càrrec d’entitats i particulars. I, en acabar, Cant dels Segadors i refrigeri per a tots els assistents

30 h: sortida de l’autocar, davant del CAP, per a assistir a la manifestació de Barcelona.