L’il·lustrador Xavier Mula i l’alumne de La Gaspar Marc Sarret, finalistes als World Illustration Awards

L’il·lustrador igualadí Xavier Mula ha estat seleccionat, entre més de 5.000 creadors, com un dels finalistes del prestigiós concurs World Illustration Awards 2023 de Londres, organitzat per AOI (Association of illustrators).

Ha estat escollit com un dels finalistes dins les categories de ‘Exploration’ i ‘Cross category’ amb la obra ‘Dancing with a saxophone’, una il·lustració personal que ha estat animada per Marc Sarret, animador i alumne del grau superior de Gràfica Audiovisual de La Gaspar.

Aquest concurs, que premia les millors obres realitzades durant l’any 2022, és un dels més prestigiosos a nivell internacional, i el creador igualadí reconeix que el simple fet d’estar seleccionats com a finalistes ja és un reconeixement molt important i dona una gran visibilitat del seu treball arreu del món. Els finalistes participaran en una exposició a Anglaterra i la seva obra formarà part d’un catàleg col·lectiu que s’envia als millors editors i agències de tot el món.

Es farà públic el nom dels guanyadors i guanyadores en una gala a Londres el 12 de setembre de 2023.