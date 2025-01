Diumenge es podran descobrir els tresors artístics de Santa Maria de la mà de Pau Llacuna

Diumenge 26 de gener, a les 6 de la tarda, tindrà lloc a Santa Maria una conferència-audiovisual a càrrec de Pau Llacuna i Ortínez, sota el títol Els valors artístics de Santa Maria d’Igualada. Un viatge per l’arquitectura, la pintura, l’escultura i la música de la nostra Basílica.

Com a cloenda del cicle de conferències sobre la Basílica de Santa Maria, commemorant els 75 anys d’aquesta declaració per part del Papa Pius XII el 1949, presentem el proper diumenge un viatge històric però també visual, dinàmic i finalment musical, aproximant-nos a la realitat d’aquesta joia que tenim els igualadins i tots els devots d’arreu al cor de la nostre ciutat.

Santa Maria d’Igualada va rebre al seu dia la declaració de Basílica per complir les prerrogatives adients al títol; lloc de peregrinació directament com a Basílica Jubilar o punt de referencia en el camí de Sant Jaume o de Sant Ignasi, la importància litúrgica en les celebracions al llarg de l’any, les dimensions com a pol de cohesió i aplegament social de la contrada, el lloc de veneració de relíquies de sants i finalment, la riquesa artística en els seus diversos i extensos àmbits.

En les anteriors conferències hem parlat de la història de la Basílica i de la ciutat des de la perspectiva de 1949, de la rellevància de les persones que des de la ciutat varen fer possible aquesta declaració, especialment Mn.Amadeu Amenòs i també de les circumstàncies de l’església de Roma a través d’un perfil del Papa Pius XII en la seva època de conflictes mundials.

Ara toca gaudir, en aquesta ocasió, de la bellesa. La riquesa d’un patrimoni artístic que és de tots, i que s’ha anat dipositant (i construint, i recuperant, i reconstruint) per a formar ara mateix un conjunt patrimonial únic i sorprenent. Hom coneix més o menys referències dels valors artístics del conjunt de Santa Maria d’Igualada a través de la visita presencial al temple, el retaule, l’orgue, la capella del sant Crist, les Capelles laterals, però hi ha una munió de detalls subtils, sobreposats, inadvertits, que a simple vista és difícil observar. Més encara, hi ha altres detalls que son potser immaterials, invisibles, com la història i l’evolució de cada element all llarg dels segles, o fins i tot elements artístics efímers com la música, que només es reviuen quan s’interpreten o s’enregistren.

Per tot això hem preparat de la mà de Pau Llacuna aquest viatge visual col·lectiu als diversos elements; edifici, arquitectura, altars laterals, capella del Sant Crist, pintures, elements d’orfebreria i escultura, seguint amb una visita interactiva al gran retaule barroc de múltiples facetes i detalls amagats, acabant amb una sorpresa musical lligada a la realitat del patrimoni musical de Santa Maria.

Per als especialistes en història de l’art o en el patrimoni, es de suposar que la majoria dels elements els siguin coneguts i no els sorprenguin la multitud de detalls que esperem poder observar. Per als poc iniciats en l’estudi d’aquesta riquesa artística, i gràcies al treball de síntesi fet pel conferenciant, esperem que sigui una experiència que no us deixi indiferents.

Entrada lliure, Recomanem seure als bancs intermedis de la basílica per una millor visualització del retaule i de l’exposició visual en el seu conjunt. Us hi esperem!