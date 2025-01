L’alberg de Cal Maco inaugura la “Sala Anoia”, un espai polivalent que culmina el projecte

Divendres, 17 de gener, es va inaugurar la “Sala Anoia”, un nou espai polivalent ubicat al soterrani de Cal Maco. Aquesta intervenció, fruit de la col·laboració de l’Ajuntament, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona culmina la remodelació d’aquest edifici modernista, situat a la plaça de la Creu, i que des de fa dos anys s’ha transformat en l’Oficina de Turisme de la ciutat i Alberg de Pelegrins; un equipament cèntric i estratègic per tota la comarca.

La nova sala polivalent s’ha pensat de manera que pugui dividir-se en diferents espais i està dissenyada per acollir formacions, reunions, trobades i actes vinculats al desenvolupament turístic i econòmic del territori. El nou espai estarà a disposició del Consell Comarcal, de l’Ajuntament d’Igualada i de la resta de municipis de l’Anoia, així com a les diverses entitats que promoguin i treballin aspectes relacionats amb la difusió i desenvolupament del turisme i l’economia d’Igualada i la comarca de l’Anoia.

La inauguració va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal, Jordi Parcerisas; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i Elisabet González, responsable de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Després d’una visita a les instal·lacions de Cal Maco tant pel que fa a l’Oficina de Turisme com de l’Alberg de Pelegrins es va procedir a inaugurar aquesta nova sala polivalent i multifuncional.

Castells destacava “la voluntat de col·laboració tant de l’Ajuntament com del Consell com de la Diputació per tirar endavant i units aquest nou espai que s’obre al conjunt de la comarca per fer créixer i per fer difusió del nostre turisme, patrimoni, tradicions i oferta gastronòmica i comercial de què disposem”.

Un espai que “s’omplirà de vida i d’oportunitats ja que estarà obert als municipis i entitats que dinamitzeu el nostre territori i turisme”.

En la mateixa línia, la responsable de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació, destacava “el treball conjunt que ens ha permès obrir aquesta sala per donar a conèixer i treballar el turisme i el patrimoni que té Igualada i l’Anoia i que anirà creixent i consolidant-se amb projectes com la nova Via Blava”.

Finalment el president del Consell Comarcal de l’Anoia, animava a tots els alcaldes i representants de les entitats presents a “omplir aquest espai de contingut, de propostes, de xerrades, exposicions i jornades de treball amb l’objectiu de fer créixer el nostre turisme de manera sostenible i de qualitat”. Parcerisas va destacar, també, el treball en la mateixa direcció dels ens que han participat al projecte “uns han aportat la idea i l’equipament, els altres els recursos i des del Consell el dotarem de contingut i propostes de tota l’Anoia”.

Un espai polivalent i integrador

Amb la culminació de la sala polivalent, Cal Maco es consolida com un equipament integrador i polivalent, situat al centre de la ciutat, al servei dels ciutadans, dels visitants i destinat a la dinamització turística i econòmica del territori. Un projecte que des de l’any 2016 s’ha treballat intensament amb la voluntat de potenciar el creixement i la visibilitat estratègica de la ciutat des d’una perspectiva turística.

Aquesta aposta ha inclòs la integració de la ciutat en xarxes internacionals de senders de pelegrinatge amb alt potencial turístic, com el Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià. En particular, el Camí Ignasià va adquirir una rellevància global significativa a partir del 2022, coincidint amb el cinquè centenari de l’estada de Sant Ignasi a Catalunya i el seu pas per Igualada.

L’Alberg i Oficina de Turisme ja han superat els 11.000 visitants i les 2.000 pernoctacions amb visitants d’un total de 40 nacionalitats dels 5 continents. Aquestes xifres avalen la voluntat i l’aposta per internacionalitzar el turisme del nostre territori posant en valor l’immens patrimoni històric, paisatgístic i gastronòmic únics a l’Anoia.