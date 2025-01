La consellera Pané anuncia l’inici d’obres del bloc obstètric de l’Hospital d’Igualada

La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat avui l’inici d’obres del bloc obstètric de l’Hospital Universitari d’Igualada, una de les actuacions previstes en el Pla d’Infraestructures 2024-2028 del centre, vinculat a l’acord pluriennal de 18,8 milions d’euros finançats pel Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de l’Anoia.

“Aquesta actuació permetrà atendre els prop de 750 naixements a l’any que té l’Hospital Universitari d’Igualada d’una manera més amable i confortable, però també més segura. Les persones gestants guanyaran amb confort, intimitat i qualitat assistencial”, ha posat en valor la consellera. El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha explicat els detalls de les noves infraestructures i ha destacat que “la renovació dels espais és una oportunitat per adaptar-los al nostre model assistencial, que posa el pacient al centre i prioritza les seves necessitats i preferències. A més, ens permet avançar cap a un hospital modern i universitari, preparat per als desafiaments del futur”.

Durant la visita a l’Hospital Universitari d’Igualada, la consellera també ha anunciat que aquest 2025 se celebra el 25è aniversari de la base SEM de l’hospital, i durant tot l’any es duran a terme diferents activitats commemoratives. Ha saludat a la cap territorial del SEM al Penedès, Marta Olivé, i el coordinador del SEM a l’hospital igualadí, David Villagrasa, i els ha traslladat el seu reconeixement per la tasca imprescindible que han fet els professionals d’emergències mèdiques durant tots els anys de servei a l’Anoia.

La consellera, que havia estat gerenta del Consorci Sanitari de l’Anoia, s’ha retrobat amb antics companys de feina durant la visita per les instal·lacions i pels diferents serveis assistencials, i ha celebrat el bon estat de salut de tots els dispositius que donen servei assistencial a la ciutadania.

El nou bloc obstètric

L’ampliació i remodelació del bloc obstètric compta amb una inversió de 2,3 milions d’euros i es preveu que el nou espai entri en funcionament l’últim trimestre d’aquest 2025. Amb l’objectiu de millorar l’experiència de les persones ateses, la reforma permetrà guanyar 185m2 dedicats als parts, optimitzar l’atenció assistencial urgent i programada i garantir l’experiència d’un part respectat en sales més confortables i amables, que facilitaran una atenció més humanitzada i segura. Amb aquesta reforma també es reforça la capacitat de resposta a situacions d’emergència i es millora la comoditat i la intimitat de les famílies.

En concret, l’actuació contempla la transformació de les quatre sales de parts actuals en espais més amplis, confortables i lluminoses, i amb sortida a un jardí privat per fomentar el moviment i l’accés a l’exterior de les persones gestants. Una de les sales oferirà la possibilitat de dur a terme el part natural amb l’ús de la banyera de parts. A més, les noves dimensions d’aquestes sales permetran atendre parts gemel·lars i estaran dotades d’equipament mèdic per fer les primeres atencions del nadó. Per promoure les cesàries respectades, el nou bloc obstètric comptarà amb un quiròfan específic, segregat del bloc quirúrgic central, que permetràl’acompanyament de l’altre progenitor, així com el contacte pell amb pell entre mare i nadó des de quiròfan. La remodelació incrementarà la seguretat de les gestants i dels nounats: s’habilitarà una àrea d’atenció urgent amb dos boxs d’exploració i un box d’observació i es comptarà amb un espai específic per a la reanimació neonatal, amb la tecnologia més avançada. Per últim, el bloc obstètric comptarà amb una àrea de control de l’embaràs i una sala de monitorització equipada amb cinc lliteres i un bany d’ús exclusiu per a les gestants.

Visita a l’Ajuntament d’Igualada, al CAP Vilanova del Camí i al 4D Health

La visita institucional de la consellera a Igualada ha començat a l’Ajuntament, on ha signat el llibre d’Honor i ha mantingut una reunió amb l’alcalde Marc Castells. A la trobada, també hi han participat el Delegat del Govern al Penedès, Lluís Valls, i la gerenta de salut, Alba Brugués. Tot seguit, la consellera ha visitat el 4D Health Innovation Simulation Center, un hospital de simulació que es dedica a l’entrenament i formació per a professionals vinculats amb el sector de la salut. Franc Espinar, director del 4D Health, ha explicat a la consellera la capacitat i voluntat del centre per impulsar projectes enfocats a la millora de la seguretat del pacient i les competències professionals.

La visita ha acabat al CAP de Vilanova del Camí, on s’ha trobat amb l’alcaldessa de la localitat, Noemi Trucharte, i ha visitat les instal·lacions amb gerència d’atenció primària i comunitària de l’ICS al Penedès, integrada per Faniel Ferrer-Vidal, gerent; Eva Casan, directora d’operacions de la gerència del Penedès i Marta Sagarra, directora assistencial. Finalment, la consellera ha tingut una reunió amb els professionals de l’Institut Català de la Salut.