Desarticulen un grup que robava en camions en àrees de servei i descans de la C-25

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup que robava càrregues de camions aparcats en àrees de servei i de descans de la C-25 i l’AP-7. En quatre mesos havien robat productes valorats en més de 600.000 euros. Els agents han detingut tres membres del grup i han recuperat tres furgonetes robades i productes de marques exclusives per valor de més d’un milió d’euros. Els lladres actuaven de nit i robaven quan el xofer estava dormint a la cabina del camió. Forçaven la porta del remolc i carregaven el material en una furgoneta robada prèviament. Després amagaven la càrrega en un magatzem de Vilassar de Mar a l’espera de distribuir-la al mercat negre.

A principis del mes de febrer de 2022, els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que s’estaven produint diversos robatoris a les àrees de servei de l’autovia C-25 de Sant Pere Sallavinera i Gurb (Osona) i a les àrees de servei de Gironès i la Jonquera de l’AP-7.

Amb diverses denúncies de les víctimes, els agents van iniciar una investigació. L’objectiu dels delinqüents eren camions que es dedicaven a transportar mercaderies a nivell internacional. El grup està format per 5 persones d’origen marroquí amb antecedents per delictes contra el patrimoni que treballaven de forma molt organitzada. Actuaven de manera molt selectiva i sortien cada nit per buscar camions que transportessin productes exclusius o valuosos, com ara electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d’altres.

Els investigadors han pogut relacionar els autors amb 21 robatoris amb força, un robatori amb violència i intimidació i la substracció de tres vehicles tipus furgoneta de grans dimensions que usaven per transportar el material robat.

Els Mossos han aconseguit localitzar el punt d’emmagatzematge a la població de Vilassar de Mar, d’on s’ha recuperat també material sostret relacionat com a mínim amb 19 fets delictius diferents ocorreguts durant l’últim any, i ubicats majoritàriament a la C-25, però també a l’autopista AP-7, sobretot a la zona nord d’aquest últim any.

El jutjat d’Instrucció número 2 d’Igualada ha decretat llibertat amb càrrecs pels 3 detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per tota l’autovia C-25, zona on eren més actius, fins a finalitzar el procediment.