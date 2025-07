“Cal Font, un forn al centre de la ciutat”: Poble Actiu reclama més verd urbà a Igualada

Davant l’augment de les temperatures extremes i les onades de calor cada cop més freqüents, Poble Actiu vol que Igualada “tingui una xarxa de refugis climàtics efectiva i ben planificada“. Per a la candidatura, això passa per ampliar el verd urbà amb més parcs, arbres als carrers i espais ombrívols que facin la ciutat més habitable i resilient, i no pas com fa actualment el govern Castells, amb només zones enjardinades.

Però, sobretot, Poble Actiu alerta que dels refugis climàtics naturals anunciats pel govern, cap no es troba al centre de la ciutat. El rànquing IDUS (Index de Disseny Urbà Saludable), publicat per ISGlobal aquest mes de juny, constata que Igualada disposa de zones verdes als extrems del terme municipal, però pateix una greu manca de connexió entre aquests espais i el teixit urbà, fet que impedeix que actuïn com una veritable xarxa verda que millori la salut i el confort climàtic del conjunt de la ciutat.

Ampliar el verd urbà en solars en desús

Poble Actiu proposa transformar solars en desús en espais verds per crear una xarxa de verd urbà distribuïda per tots els barris de la ciutat. La regidora Rosa Perelló ha explicat que “les zones verdes, a més de refugis climàtics, aporten benestar físic i psíquic, i també filtren l’aire contaminat, contribuint a la salut de la ciutat”. Igualada és una ciutat compacta, amb un centre històric que no deixa gaire marge per a noves zones verdes. Per aquest motiu, Poble Actiu ha identificat aquells solars en desús que es podrien convertir en petites illes verdes al centre de la ciutat. En aquest sentit, la mateixa regidora ha posat com exemple “que el solar municipal del carrer Santa Anna segueixi tancat i abandonat quan permetria crear un parc verd al centre històric, que podria servir com a refugi climàtic”. Es tracta d’una proposta que Poble Actiu ja ha reclamat al govern, després que aquest hi hagi gastat vora mig milió d’euros en expropiacions i enderrocaments.

Rutes verdes que comuniquin els refugis climàtics

Poble Actiu proposa que la xarxa de refugis climàtics d’Igualada estigui connectada mitjançant rutes verdes, accessibles i senyalitzades, amb arbres que proporcionin ombra i facilitin els desplaçaments a peu. En aquest sentit, la candidatura planteja tres accions. La primera seria identificar camins ombrívols i incloure-hi els trajectes dels autobusos, una proposta que no comportaria costos econòmics significatius. La segona acció consistiria en pacificar i naturalitzar els entorns dels centres educatius i sanitaris per protegir la població vulnerable, aprofitant que actualment els patis de les escoles funcionen com a refugis climàtics. Finalment, la tercera proposta se centra a relligar totes les zones verdes existents. Per exemple, proposen que el Passeig es connecti amb el Parc de l’Estació Vella, l’Avinguda Gaudí i arribi fins al riu, o bé que l’espai entre l’Hospital i el CAP Nord es transformi en un itinerari verd fins a les Comes i l’Anella Verda.

La regidora Elisabet Farrés ha recordat la campanya “Igualada desforestada”, impulsada pel col·lectiu Igualada pel Clima, que va denunciar diversos punts de la ciutat on els darrers anys s’han eliminat arbres arran de les actuacions del govern Castells, com al polígon de les Comes, al carrer Cardenal Vives, la nova rotonda del Rec, la plaça Castells, o la plaça de la Masuca, i ha reclamat al govern que torni a plantar arbres en aquestes zones. Segons la mateixa regidora “Això demostra que el govern no té un pla global per millorar la vida de les persones en un entorn on les temperatures extremes són cada vegada més freqüents”.

“Cal Font: un forn al centre de la ciutat”

Poble Actiu assenyala la plaça de Cal Font com un dels espais més problemàtics durant els episodis de calor extrema. La manca d’ombra fa que l’espai esdevingui gairebé impracticable durant les hores centrals del dia, especialment quan el propi ajuntament organitza activitats com el torneig de bàsquet 3×3, que es va disputar sota un sol intens en horaris de migdia. Per això, la formació municipalista proposa mesures immediates com adaptar els horaris de les activitats, la instal·lació d’umbracles a la zona de jocs infantils i a l’entrada de la Biblioteca Central, així com actuacions estructurals a llarg termini per ampliar els escocells dels arbres allà on sigui possible, i afavorir el creixement de plantes.