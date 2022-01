Derrota del CF Igualada femení que estreny les posicions capdavanteres

CF IGUALADA 1

MANU LANZAROTE 2

El CF Igualada femení vollia aprofitar les punxades de les seves rivals per afiançar la segona posició i començar a assegurar virtualment la classificació pel play-off d’ascens.

Tot i les altes expectatives, les visitants es van avançar en un malentès en defensa. Des d’aquell moment, les anoienques van començar a assetjar la porteria visitant, però no van ser contundents i el gol no arribava. En canvi, a l’altra àrea, una centrada enverinada es convertia en el segon gol visitant, just abans del descans. Càstig excessiu, però quedaven 45 minuts per remuntar.

A la represa, l’Igualada va avançar les seves línies, però no era capaç de generar grans oportunitats per apropar-se al marcador. I no va ser fins al minut 57, quan una cessió enrere de la defensa rival, es convertia en el gol blau. Des d’aquell moment, les igualadines van realitzar diversos xuts que no van agafar porteria i es va acabar el partit sense més gols. Una derrota dura, que estreny la classificació per la part alta.

La setmana vinent, les blaves descansen i no tornaran a jugar fins al 6 de febrer, a Pallejà.