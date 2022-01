No és gens fàcil arribar a dues-centes edicions d’una festa que mobilitza tantes i tantes persones, com fan els Tres Tombs d’Igualada. Una festa que, conjuntament amb la dels Reis, són les més representatives de la ciutat.

Hem de mirar molt enrere per trobar la primera edició de la festa dels Tonis: 1822. Des d’aleshores la ciutat d’Igualada -i el país sencer- han evolucionat molt, però mai s’ha deixat de festejar la figura de Sant Antoni Abat. El segle XIX i el segle XX han estat, a més, dos segles molt convulsos amb pestes, guerres, calamitats, crisis… però res per greu que fos, va aconseguir apartar als traginers de la seva festa.

Tant és així que ni tan sols la desaparició de l’ofici de traginer, entès com a professional que tragina mercaderies d’un lloc a l’altre, va fer que els cavalls i els carruatges deixessin de fer les tres voltes a una església en honor al Sant. A hores d’ara, i des de fa més de trenta anys, que ja no hi ha un sol cavall dins del terme d’Igualada i tanmateix, l’Antic Gremi de Traginers és una entitat amb més de dos-cents socis, ben viva i activa dins de la ciutat. No sé de cap gremi al món on els seus membres siguin professionals del seu ram.

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada és una entitat tan transversal que agrupa a famílies amb tota mena de professions, menys justament la de traginer perquè ha desaparegut. Almenys si l’entenem com s’entenia inicialment: traginant mercaderies a força de sang, és a dir, amb tracció animal.

Un nexe en comú de totes les famílies dels “tonis” és la fidelitat als orígens del gremi. Tots tenen avantpassats que tenien carro, cavall, ase, o tot plegat, ja fos per treballar la terra, traginar o fer transport en general. Encara que la força dels motors d’explosió “jubilés” la professió, el Gremi va seguir endavant fent el miracle de mantenir viva una festa, una gran festa, al llarg de dos-cents anys, ininterromputs. Ni la guerra civil va aconseguir parar els Tres Tombs. Sempre he imaginat al venerable mossèn Amadeu Amenós, beneint “en secret” des de darrere una finestra els cavalls que “casualment” passaven per davant de la casa designada. A la màgia del Gremi, es va unir el respecte popular al mossèn més proper que ha tingut mai la ciutat per fer el que avui és un orgull per a Igualada: els Tres Tombs més antics i ininterromputs de Catalunya.

Banderers, pubilles, carruatges, carros, carrosses, cavalls engalanats… semblarien figures del passat, si no fos perquè són el fruit de la fidelitat dels “tonis” a la tradició familiar i ciutadana que es renova a cada edició.

L’Antic Gremi de Traginers aixeca cada mes de gener una de les millors festes populars de Catalunya. I a Igualada tenim la sort de gaudir-la als nostres carrers.