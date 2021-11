300 persones participen a les visites guiades a l’Igualada Fashion Lab

El cap de setmana del 26, 27 i 28 de novembre s’han dut a terme les jornades de portes obertes amb visites teatralitzades a l’Igualada Fashion Lab, la nova instal·lació d’impuls del sector tèxtil-moda que s’ha estrenat aquesta tardor a l’antiga fàbrica Vives Vidal de la capital de l’Anoia.

Les visites han tingut una durada d’uns 40 minuts i han anat a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima, que ha portat els assistents a descobrir l’evolució del món del tèxtil a la ciutat, els seus orígens, l’actual present i també el futur més pròxim. En total hi han assistit 300 persones, que han omplert els dos passis de divendres i els quatre que s’han ofert tant dissabte com diumenge. Durant les visites també s’ha pogut gaudir dels testimonis enregistrats a extreballadors de la Vives Vidal, explicant els seus records i experiències a l’edifici.

L’Igualada Fashion Lab, un motor per al sector

L’Igualada Fashion Lab es va inaugurar el passat 18 de novembre, després de mesos de treballs per a la rehabilitació de l’edifici, per a l’adequació als nous usos i per al desenvolupament i implementació dels seus continguts, en el marc del Pla d’Especialització Competitiva Territorial (PECT) de les Indústries del Disseny d’Igualada i l’Anoia, que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament d’Igualada l’any 2018, emmarcat en l’estratègia Europea RIS3/ RIS3CAT.

Aquest és un nou espai de col·laboració, concebut com a hub o punt de trobada i d’intercanvi, que té l’objectiu de reforçar la competitivitat de les empreses de la indústria del disseny al mercat internacional, contribuint també al desenvolupament d’una producció social i mediambientalment sostenible. Compta, entre d’altres instal·lacions, amb showroom, taller, aules de formació i un auditori polivalent, espais tots ells a disposició de les empreses del sector tèxtil-moda.