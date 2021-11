Del World Trade Center al Parc Central

Somiem en fer d’Igualada una ciutat verda i estem demostrant que sabem com fer-ho. El futur és l’urbanisme verd. Fa uns anys, el 2013, i de manera visionària el govern de Junts per Igualada va impulsar l’Anella Verda, una ambiciosa iniciativa que permet la circumval·lació a peu de tot l’entorn de la nostra ciutat, i que connecta amb unes subanelles que permeten als ciutadans passejar a peu o en bicicleta. Un dels recorreguts més emblemàtics, i que ha estat premiat internacionalment, és l’Anella Verda de les Guixeres i el Mirador de Montserrat. Després de tants anys, aquest somni transformador finalitzarà amb l’acabament dels trams de la Riera d’Òdena, de Can Roca fins el Mirador de Montserrat, de la Dolors Martí a les Maioles i l’enllaç del Parc Vallbona amb l’Anella Verda de Fàtima.

Al 2015, quan vàrem dissenyar el projecte del Parc Central per convertir el que era una gran esplanada àrida en un pulmó verd per a la ciutat, bona part de l’oposició a l’Ajuntament s’hi va posicionar en contra, fins i tot varen distribuir fulletons criticant aquest projecte. Des del govern, assessorats per experts paisatgistes i també sabent els beneficis per a la salut física i emocional que tenen les zones verdes com a espais accessibles i inclusius, oberts a tots i per a tots, que potencien la biodiversitat, vam tenir la determinació de tirar-lo endavant malgrat tot. El temps, quan tens un projecte sòlid de ciutat, acaba posant les coses a lloc.

Ja us avanço que doblarem l’aposta pel Parc Central. L’any vinent, serà una realitat un gran parc infantil i juvenil en els terrenys entre l’actual Parc Central i l’Hospital. De fet, els que hi passegeu habitualment ja podeu veure que hem iniciat les obres d’enjardinament del lateral d’aquest nou espai verd a la ciutat. L’any vinent en aquest espai s’hi farà un dels skate parks més gran d’Europa. Hi haurà zones de pump track, jocs infantils, hi plantarem més de 200 arbres i disposarà també d’un biollac.

Tanmateix, tota aquesta transformació verda que estem realitzant a la ciutat s’hagués convertit en un malson per a les futures generacions si el projecte del World Trade Center dels socialistes -que ara defensa Igualada Som-hi- no s’hagués aturat. Recordeu que els socialistes volien, en els terrenys del Parc Central, construir quatre monstres de formigó de 53.000m2, que haguessin convertit Igualada en una ciutat grisa i dura. Per sort, aquest projecte no va tirar endavant, però el que cal recordar a tots els igualadins és que el projecte del World Trade Center, que encara estem pagant, ha suposat per a la ciutat un cost d’1,9 milions d’euros de préstec, i 600.000 euros d’interessos per un projecte que no es va arribar a fer. Un exemple de mala gestió de manual.

Els ciutadans ja porten molts anys apostant per una Igualada verda i que redueix el deute, el model que defensem a Junts per Igualada, i que es contraposa amb el model de la Igualada socialista grisa i que hipoteca i endeuta els seus ciutadans.