Front comú per l’abordatge de situacions d’abús a persones amb discapacitat intel·lectual

L’any 2019 Àuria Grup impulsava la creació d’un protocol per la detecció i l’abordatge de possibles situacions d’abús o maltractament a persones amb discapacitat, interpel·lant a agents comarcals de l’àmbit social i de la salut. Es constituïa el grup motor per donar impuls a aquesta iniciativa pionera a la comarca.

Àuria Grup, Apinas, la Fundació Privada GANDHI, el Consell Comarcal de l’Anoia i Ajuntament d’Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia, l’Institut Català de la Salut i Althaia- amb el suport de Dincat Plena Inclusión- establien un front comú i transversal per dotar d’un instrument consensuat i inexistent fins al moment.

Un primer pas per al seu desplegament va ser l’execució d’un pla formatiu per l’abordatge d’aquestes situacions que pateixen o poden patir les persones amb discapacitat des de diferents àmbits -jurídic, salut, social i seguretat, ètica- des d’una visió global i holística.

La pandèmia ho va capgirar tot però el grup motor-mitjançant el desplegament de mitjans telemàtics- està ultimant el circuït d’atenció i intervenció, la pròpia guia d’actuació per a professionals, la definició del protocol (detecció, prevenció, intervenció i recuperació), la identificació dels recursos disponibles, l’orientació i els serveis existents.

L’activisme com a resposta

Si bé l’ONU va aprovar el 2006 la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, queda molt camí per recórrer. La necessitat de protecció enfront de les situacions de violència i abús es continuen produint. La igualtat i la no discriminació és una assignatura pendent, i entitats socials d’arreu del territori diàriament lluiten per sensibilitzar a la societat, combatent estereotips i prejudicis, educant a través de la inclusió, amb l’objectiu d’aconseguir la participació a la comunitat en igualtat de condicions per a totes les persones.

La definició del protocol per la detecció i l’abordatge de possibles situacions d’abús o maltractament i la seva incorporació als equips professionals del camp social i de la salut, de les administracions i ens locals són accions imprescindibles perquè les persones exerceixin els seus drets i millorin la seva qualitat de vida.

Perquè una societat inclusiva és aquella que garanteix el drets de totes les persones. La prevenció i la detecció d’abús són prioritàries, però la carrera de fons rau en el dia a dia, educant i sensibilitzant vers la diversitat per combatre la lacra social de la violència en totes les seves formes.