Cremen 1.000 metres quadrats en una revifada a l’interior del perímetre de l’incendi de l’Anoia

Els bombers han apagat aquest dimarts a la tarda una revifada de l’incendi de de la Conca de Barberà i l’Anoia. El cos ha rebut un avís que hi havia una columna de fum a la zona de l’Agulla Grossa, a Santa Maria de Miralles. Com que es tracta d’una zona força inaccessible, s’ha demanat reforçar el servei amb un helicòpter. En total, s’han cremat 1.000 metres de sotabosc de dins del perímetre del foc i s’ha remullat l’espai per evitar l’aparició de noves flames. A dos quarts de set de la tarda l’han apagat. Quatre dotacions terrestres controlen la zona. L’incendi, que es va controlar el 26 de juliol després de cremar unes 1.700 hectàrees, no s’ha donat per extingit davant el risc per les altes temperatures a partir d’aquest dimecres.

