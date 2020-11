Comunicat de les acadèmies d’idiomes i centres de formació

Les acadèmies privades de llengües, escoles i centres de formació d’arreu de Catalunya han elaborat un comunicat, al que ja ha donat suport la Unió Empresarial de l’Anoia, en el que reclamen a les autoritats sanitàries que reconsiderin les decisions adoptades el passat 29 d’octubre i que les obligaven a tancar, com a mesures de contenció del brot epidèmic de la Covid-19.

El comunicat ha estat signat per 111 escoles, entre elles, pel que fa a l’Anoia:

Igualada

New York Institute, English Centre, English & Tea, Eng Igualada, People, OhLaLanguages, Helen Doron English, Kingdom Language School, Advance English, Ceina, Aula42, Tales Centre Reforç-Pedagogia, Tàgores, Escola Arts Marcials GUI Taekondo, Decroly, Anoia Club Gimnàstic.

Sta. Margarida Montbui

Montlingua

Vilanova del Camí

English Corner

Estímuls

Calaf

English Times

Centre d’Estudis It’s English

Capellades

New Trends

Escola d’Anglès

La Pobla de Claramunt

Studyum

Òdena

Escola de Teatre Musical

Els centres apunten les següents raons per a tornar a obrir:

• La necessitat dels serveis que els nostres centres formatius presten a molts infants per poder complementar el treball que es fa a les escoles, tenint en compte que aquests centres educatius segueixen oberts.

• Que les mesures sanitàries que s’aplicaven als nostres centres formatius abans de l’entrada en vigor de la Resolució eren rigoroses i estrictes.

• La suspensió de l’activitat dels nostres centres formatius representa un greuge i una absoluta incongruència amb el manteniment de l’activitat de les Escoles Oficials d’Idiomes que, desenvolupant la mateixa activitat amb un nombre molt superior d’alumnes per aula, poden mantenir la seva activitat presencial.

• Aquestes mesures posen en risc la viabilitat i la possibilitat de supervivència de moltes empreses del sector que no podran fer front a l’impacte d’aquesta nova suspensió de l’activitat i que per tant, es veuran abocades al tancament definitiu.

• La incidència que aquestes mesures poden tenir, i estan tenint, en l’aparició i increment de l’economia submergida en el sector, ja que la demanda i la necessitat segueixen existint, i la prohibició de la realització de les classes presencials en els centres fa que els usuaris busquin alternatives fora de qualsevol mena de control, també fora de control sanitari.

Els centres demanen mesures coherents i que no provoquin greuges

Per als centres que signen el comunicat “tothom hem d’estar i estem compromesos amb la lluita contra els efectes del brot epidèmic de la Covid-19, compartint que aquest objectiu ha de ser absolutament prioritari per al conjunt de la ciutadania, les institucions i els responsables sanitaris, reclamem amb contundència que aquestes mesures siguin coherents i no provoquin greuges entre escoles o acadèmies privades i centres que desenvolupen formació extraescolar reglada o escoles oficials d’idiomes que posen innecessàriament en perill, no només la pervivència de les acadèmies i escoles, sinó la mateixa existència d’un servei educatiu molt necessari per a molts infants i famílies”.