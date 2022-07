Comença l’asfaltatge del Passeig, que provocarà talls de trànsit

Aquest dilluns han començat els treballs d’asfaltatge dels Passeig Verdaguer d’Igualada, que es es van inciar l’any 2020. Està previst que durant les properes dues setmanes s’asfaltin els diversos trams que provocaran talls de trànsit entre 8 del matí i 8 del vespre. Aquesta primera setmana es treballarà a la calçada nord i la propera serà la calçada sud, l’afectada.

Durant aquestes dues setmanes s’asfaltarà, pel que fa a la vorera nord, els trams entre el Carrer de Lleida i el Carrer de Sant Josep i el tram entre Carrer de Sant Josep i Plaça de Catalunya al Carrer de Santa Caterina. Pel que fa a la vorera sud, s’asfaltaran els trams entre la Plaça de Catalunya al Carrer de Santa Caterina i el de Carrer Sant Magí i el tram entre el Carrer d’Òdena i el Carrer de Lleida.

Aquesta millora tindrà una certa afectació amb el transport públic que durant aquestes tres setmanes modificarà el recorregut de les línies transversals. Durant aquests dies el bus urbà passarà per la rambla i no pel passeig Verdaguer. La voluntat és la de garantir tots els transbords i fer que les parades que s’hagin de modificar puguin ser el màxim de properes i ben indicades a les habituals. La Hispano Igualadina farà el recorregut per l’avinguda de Barcelona.

El passeig Verdaguer tindrà un sol carril i guanyarà en seguretat

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que en aquesta campanya no només s’asfalta sinó que també es fa una important aposta per la seguretat d’una de les vies importants de la ciutat com és el Passeig. Vives ha explicat que “aquest és un vial on s’hi ha treballat constantment des de fa temps amb la col·locació de bandes reductores, senyalització, millora de la visibilitat i recentment un nou semàfor”.

Ara, el govern tira endavant una acció que permetrà pacificar el Passeig Verdaguer i millorar-ne la fluïdesa. Amb el nou asfaltatge el passeig ja es repintarà com a via d’un únic carril. Vives ha destacat que “els vehicles que passen pel passeig ja actuen moltes vegades com a via d’un un sol carril”.

El carril que es repintarà tindrà una amplada considerable i en els trams de gir el transit s’ordenarà en dos carrils que seran més amples i llargs que ara facilitant que puguin passar també els autobusos i s’evitin els taps que en alguns moments es produeixen en l’actualitat.