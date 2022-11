Com canviar la hipoteca a tipus fix?

Aquesta pregunta me la fan molts clients que venen a la notaria, davant l’alarma creada amb la pujada de l’Euribor. Ningú sap realment on estarà el sostre de l’Euribor, i ens posa nerviosos ja que una pujada d’un punt de l’Euribor es tradueix en un augment molt elevat de la nostra quota mensual.

Realment hi ha 3 sistemes:

1) El propi banc on tenim el nostre préstec hipotecari: possiblement l’opció més senzilla. Si no hem tingut cap problema de pagaments de quotes, és molt raonable acudir al nostre gestor bancari i explicar-li que volem canviar a un tipus fix. Sempre es pagarà una mica més que l’actual però tindrem molta tranquil·litat per a un futur, i si tornessin a baixar molt els tipus d’interès es pot tornar a renegociar. Les despeses de notaria, Registre i gestoria les assumeix el banc, no tributa aquest canvi. Sol haver-hi comissió per la modificació del tipus d’interès.

2) Realitzar una subrogació del préstec hipotecari amb un altre banc: pot interessar un altre banc per oferir millors condicions econòmiques o bé acceptar un interès fix que el nostre banc no vol oferir. El procediment sol ser llarg, ja que cal oferir al banc actual la possibilitat d’igualar les condicions que ens ofereix el banc nou, i és una forma lenta de fer el canvi, malgrat els intents legislatius per agilitar-lo. Les despeses s’assumeixen pel banc nou però sol haver-hi una comissió de subrogació de creditor que es cobra pel banc actual.

3) Nou préstec en un altre banc i cancel·lació de l’anterior: és una opció habitual, el problema és que cal cancel·lar l’anterior i aquí les despeses les hem d’assumir (comissió de cancel·lació, notaria, Registre, gestoria). El nou préstec sol ser amb totes les despeses a càrrec del banc nou, excepte la taxació.

Per tant, caldrà tenir en compte que canviar d’hipoteca de variable a fixa té uns costos, cal analitzar si val la pena: d’una banda el diferencial en el tipus d’interès (ja que guanyem tranquil·litat futura a canvi de majors costos actuals), i per una altra les comissions que poden existir, a vegades també hi ha despeses de Registre, notaria… i en alguns casos una nova taxació de l’habitatge.