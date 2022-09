Els Petits Diables i els Pixapólvora celebren el 20+2 amb un correfoc multitudinari

Demà dissabte 17 de setembre, i en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, es durà a terme la celebració dels 20+2 anys de la colla dels Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada. La celebració de l’aniversari s’ha posposat per tal de poder celebrar-ho de forma adequada i sense les restriccions que va imposar la pandèmia de la covid aquests dos darrers anys.

Les colles convidades al correfoc d’aquest dissabte seran un total de nou d’arreu de Catalunya: el ball de Diables Els Petits de foc de les Roquetes; el ball de Diables Petits Diabòlics; el ball de Diables Petits Les Espurnes de la Ràpita; els diables Petits de Sant Pau d’Ordal; diables Sexesfoc; els Diablons Mirtels de Calafell; els Mal Llamp d’Igualada; els Menuts dels Cabrons i Bruixes de Centelles i finalment els Petits Cabrons de Vilanova del Camí.

L’inici de la cercavila de foc, serà a la Plaça sant Miquel a les 21 h, i l’ordre de sortida de les colles és el mateix que s’indica, encapçalat per la colla dels Petits Diables i els Pixapólvora d’Igualada.

El recorregut de la cercavila de foc anirà de la plaça Sant Miquel al Carrer Sant Roc, Carrer Sant Sebastià, Plaça de la creu (on hi haurà un lluïment de les colles), Carrer Sant Simplici, Carrer Sant Joan, Carrer pare Tous Soler, Carrer Sant Domènec, Travessia de Sant Domènec, Carrer Sant Antoni M. Claret, Travessia Gomis, Carrer Sant Ignasi (plaça Catarineu, lluïment de les colles), Carrer de la Creueta, Carrer dels Traginers, Travessia dels Traginers, Final: Carrer Joan Mercader (Lluïment) i encesa conjunta.

De tota la celebració n’hem volgut parlar amb el president de la colla, Joan Soler.

La celebració dels 20 anys arriba dos anys tard però no us l’heu volgut perdre…

Exacte, hem volgut esperar a una situació de normalitat absoluta i celebrar el què en diem el 20+2. Aquest dissabte ens trobarem totes les colles a l’Adoberia Bella per canviar-nos i a partir de les nou ja començarà el correfoc a la Plaça de Sant Miquel i anirem seguint tot el recorregut fins arribar davant del Museu on cada colla farà un lluïment i després en farem un conjunt.

Quants infants es preveu que hi participin?

Està previst que vinguin fins a 380 nens i nenes.

Això és molta gent…

El mitjana de cada colla és d’uns 30 i escaig infants. Això comporta una logística i infraestructura molt important per la trobada d’aquest dissabte

I els Petits Diables i els Pixapólvora, quants sou?

A la colla som al voltant de 60 infants, repartits entre els dos grups, els Petits Diables que son dels 6 als 12 anys i els Pixapólvora que van dels 12 als 18.

Feu altres actes per la celebració d’aquest 20+2?

Des de la setmana abans de la Festa Major hi ha una exposició d’aquests 20+2 anys, que s’allargarà precisament fins aquest diumenge. El correfoc ja serà l’acte de cloenda de l’aniversari.

Hi ha gaire colles de Diables infantils i juvenils a Catalunya?

No et sabria dir la quantitat exacte, però n’hi ha força, sí. El que també és cert és que nosaltres som de les més antigues, la majoria de les colles que venen estan creades a partir del 2010 fins i tot. De l’any 2000, com nosaltres, en som molt poques.

Com van ser els inicis dels Petits Diables d’Igualada?

Va ser un grup de pares molt aficionats al foc, que anaven a la Patum i aquest tipus de celebracions. I el 2000 l’Ajuntament d’Igualada va proposar de fer una cercavila menuda amb foc i aquests pares van aprofitar aquesta oportunitat per crear la colla.

Es va convocar una trobada a l’amfiteatre de Les Comes i a la primera trobada ja hi havia 50 nens i nenes. Després de fer una primera prova de foc, aquells que els hi va agradar, van ser els primers en formar part de la colla.

I els Pixapólvora?

Doncs els números son molt fàcils. El 2007, quan aquests primers infants ja tenien 13 anys, se’ls havia de donar una sortida i per això es va crear la colla juvenil els Pixapólvora.

Quina imatgeria teniu?

Tenim dos dracs. Un és de l’Ajuntament, el Bufarot, i també tenim el Xerric, que era propietat d’un nen que era als Petits Diables i quan va ser adult va regalar el drac a la colla.