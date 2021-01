Capellades aprova un pressupost un 7% més elevat que el 2020

Aquest dilluns s’ha aprovat el pressupost de l’Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms, amb els vots a favor d’ERC i VdC, l’abstenció del PSC i els vots en contra de JxC i C’s.

El regidor d’Hisenda, Jaume Solé, va presentar els pressupostos dient que “són molt reals, coneixent el govern del dia a dia. També som conscients que la Covid-19 ens els pot fer modificar en qualsevol moment. No augmentarem la pressió fiscal sobre els nostres veïns i veïnes, disposem d’una bona capacitat de finançament”.

El pressupost de l’Ajuntament i els seus ens, l’Escola Bressol i el Museu Moli Paperer és de 5.611.213 euros amb un increment del 7,67% respecte l’any anterior.

L’alcalde de Capellades, Salvador Vives, va detallar que “s’ha confeccionat un model de pressupost per a l’exercici 2021, que prioritza la despesa pública municipal en polítiques socials, educatives, culturals, juvenils i esportives, mantenint els compromisos adquirits amb la ciutadania quant a serveis públics de qualitat. En els pressupostos d’enguany el 12,80% està destinat a inversions, cofinançades i amb recursos propis; a actuacions bàsiques i necessàries per Capellades, destacant la rehabilitació de la casa de la Vila i del magatzem de la Brigada Municipal”.

En el seu torn de paraula els regidors de l’oposició van exposar el sentit del seu vot. El portaveu de Ciutadans, Valentín Guerra, va manifestar la seva negativa al·legant que “nosaltres creiem que no és moment d’incrementar la inversió. Ara toca pujar la despesa corrent per ajudar a cobrir els efectes que genera la Covid-19”. Els regidors del PSC es van abstenir. El cap de llista Aaron Alcázar va explicar com “aquest 2021 ens passarà com l’anterior i haurem de fer molts modificacions per adaptar-nos a la realitat que ens vagi marcant el dia a dia. Creiem que és el moment de fer un front comú i la prudència d’aquest pressupost ens sembla que treballarà en la mateixa línia anterior. Tot i així, trobem a faltar coses que nosaltres hem proposat”.

Finalment el número ú de Junts per Capellades, Marcel·lí Martorell, en la mateixa línia, va justificar el seu vot contrari. “Estem d’acord en la majoria de les propostes, però nosaltres n’hem fet arribar moltes i no s’han tingut en compte. Per això, només podem manifestar el nostre desacord tot i que estarem al costat de l’equip de govern en els projectes que estiguem d’acord i en la gestió de la Covid-19 i les necessitats que es generin”.

La representant de VdC, Susana Moreno, va explicar com “aquest pressupost serà una bona eina per gestionar les necessitats que ens puguin sortir en aquest 2021 on tot indica que les de caire social seran una prioritat. Aquesta prioritat, sempre ha estat present a l’equip de govern. La política institucional no pot ser només asfaltar carrers, que també, sinó posar les persones al centre defensant l’educació, la cultura, els drets socials, el dret a l’habitatge, que son els eixos que marquen el nostre programa d’acció”.

El portaveu d’ERC, Àngel Soteras, en la seva intervenció va agrair el treball conjunt en les diverses reunions amb la resta de grups i va explicar com els recursos s’han prioritzat en la línia que l’equip de govern ha considerat més oportuna sense renunciar a incloure propostes de l’oposició ja en aquesta versió inicial o en properes modificacions.

La sessió ordinària també ha servit per iniciar l’expedient que permeti la contractació del projecte executiu de la Casa de la Vila que, segons la subvenció de la Diputació de Barcelona ha d’estar finalitzat abans d’aquest 31 de desembre.

A l’ordre del dia també destacava l’aprovació del Pla Local de Joventut, amb la unanimitat de tots els grups polítics. Finalment, també es va aprovar amb unanimitat la moció presentada per Ciutadans referent als serveis de l’autobús a l’estació que actualment es troben descoberts, demanant a la Generalitat que els assumeixi.