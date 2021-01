El Carnestoltes, sense rua i amb un concurs de disfresses per Instagram

Malgrat les restriccions existents per lluitar contra la pandèmia de Covid-19, que repercuteixen també en l’àmbit de la cultura, i especialment en la cultura popular i tradicional perquè es fa a peu de carrer amb la participació una gran part de la ciutadania, l’Ajuntament d’Igualada ha buscat altres maneres de poder continuar celebrant les tradicions, per mitjà de les xarxes socials.

És el cas, també, del Carnestoltes d’Igualada, que enguany no tindrà rua, però tindrà concurs de disfresses i pregó en què tothom qui vulgui hi podrà participar. Així, el Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada convoca el 1r Concurs de disfresses per Instagram i un concurs de pregons.

Pel que fa al concurs de disfresses, s’estableixen 4 categories (infantil, fins a 12 anys; jove, de 13 a 17 anys; adults, a partir de 18 anys i familiar, amb la presència d’una persona de més de 18 anys. Les fotos han d’incloure un mínim de 2 persones per poder participar.

Pel que fa als premis s’estableixen 6 premis de 150 € per cada categoria. A la categoria infantil i jove es donarà un val de compra de llibres o material escolar.

El concurs estarà obert a tothom que resideixi a la conca d’Òdena i cal publicar les fotos del 13 al 21 de febrer de 2021 amb l’etiqueta #carnavaligd2021.

Pel que fa al concurs de pregó, hi poden participar tots els textos originals, inèdits i escrits en català expressament per a aquest Carnestoltes, amb una extensió de 2 fulls Din A4, a una cara, lletra Arial 12. S’enviaran per correu electrònic a festes@aj-igualada.net. El termini d’admissió acaba el dia 3 de febrer. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El pregó serà enregistrat i llegit en públic pel rei Carnestoltes a les xarxes socials el dia 13 de febrer. El premi serà de 150 €.

L’autora de la imatge del cartell del Carnestoltes d’enguany és la dissenyadora igualadina Berta Cubí. Durant la seva presentació, el regidor Pere Camps ha destacat la voluntat de reinventar les festes i fer ús de la creativitat i la imaginació per poder tirar endavant noves propostes i projectes.