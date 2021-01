La Policia Local va aixecar 1.187 actes relacionades amb la Covid-19 durant el 2020

La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha fet balanç aquest dimecres de l’actuació de la Policia Local d’Igualada durant l’any 2020, en què va caldre gestionar els compliment de l’estat d’alarma durant els primers trimestres i, posteriorment, les restriccions implementades des del departaments de Salut i d’Interior de la Generalitat, alhora que se seguia fent el control del compliment de les ordenances municipals per garantir la convivència social a la ciutat.

En relació amb les restriccions sanitàries motivades per la pandèmia de Covid-19, la Policia Local ha aixecat un total de 1.187 actes, cadascuna de les quals inclou com a mínim una infracció. En dades concretes, la regidora s’ha centrat en el mes de desembre, especialment complex per les dates festives i la seva coincidència amb un moment delicat a nivell epidèmic. Durant aquest període es van denunciar 471 infraccions, de les quals 116 va ser per incomplir l’obligació de l’ús o per l’ús inadequat de la mascareta, 202 per incomplir les restriccions de mobilitat establertes per les autoritats i 51 per incomplir la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, oberts o tancats.

Pel que fa al compliment de les ordenances municipals, durant el 2020 s’han interposat 278 denúncies, de les quals 151 (un 54%) han estat per consum d’alcohol a la via pública i 49 (un 18%) per portar gossos deslligats. La resta de denúncies estan relacionades amb altres accions incíviques com sorolls a l’interior de les vivendes o orinar a la via pública.

El total d’intervencions durant el 2020 de la Policia Local és de 12.823, que inclouen 99 detencions.

Carner ha destacat que “des del primer dia de la pandèmia, l’Ajuntament reconegut i ha agraït infinitament la tasca del personal sanitari, tant de l’hospital com de l’atenció sanitària i d’emergències, però al seu costat també és important posar en valor la tasca dels cossos de seguretat de la nostra ciutat, i especialment pel que fa a les meves competències, la tasca de la Policia Local en el control del compliment de les mesures sanitàries en un moment tan delicat”.

La tinent d’alcalde també ha agraït el comportament de la ciutadania els esforços i sacrifici que ha comportat i està comportant la pandèmia i ha reiterat que la majoria de la població actua de manera responsable i que la tasca de la policia és controlar perquè no hagi de pagar tothom les conseqüències del comportament d’uns pocs.