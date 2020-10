Campanya per reduir el malbaratament alimentari a Vilanova del Camí

“No llencis el menjar”, amb aquest suggerent lema, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova del Camí amb la col·laboració i complicitat de Leitat i Vilanova Comerç, han encetat una campanya per reduir el malbaratament alimentari.

Segons les Nacions Unides, 1 de cada 3 aliments produïts al món és llença en algun punt de la cadena alimentària i segons l’Agència de Residus de Catalunya només a les llars, als comerços i a la restauració es malbaraten 35 kg d’aliments per persona cada any.

El regidor de Medi Ambient, Rafael Gabarri, assegura que aquestes són xifres que ens han de fer reflexionar ja que si es tradueixen a Vilanova del Camí, amb quasi 12.500 habitants, vol dir que malbaratem més de 400 tones d’aliments cada any. Com a ciutadans, diu Gabarri, hem d’actuar davant d’aquesta situació i reduir el malbaratament alimentari a les nostres llars i també als nostres comerços.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí impulsa i lidera la campanya “No llencis el menjar” realitzant les accions de comunicació, comprant els materials i donant suport en aspectes logístics. Però, en aquest projecte, compta amb la col·laboració i complicitat del Centre Tecnològic LEITAT i de Vilanova Comerç.

Pel que fa LEITAT, explica el regidor de medi ambient, ha elaborat el disseny dels materials, i farà diferents visites als comerços locals per explicar-los els objectius de la campanya, com s’hi poden adherir, perquè és important prevenir el malbaratament alimentari i com fer-ho. Passades unes setmanes, explica Rafael Gabarri, l’Ajuntament i LEITAT avaluaran conjuntament l’impacte que ha tingut la campanya.

La campanya té dos públics objectius: Ciutadania i comerços, i especialment els que es dediquen al sector de l’alimentació i la restauració. Gabarri ha explicat a Ràdio Nova que s’han editat uns flyers informatius que es repartiran entre aquests comerços, amb diferents consells per reduir el malbaratament d’aliments. Els cartells, per exemple, incorporen un QR que adreça els usuaris al web municipal on hi ha tota la informació sobre la campanya.

Aquesta inicativa, diu el regidor Rafael Gabarri, també compta amb el suport de Vilanova Comerç.

Aquesta campanya s’emmarca en un projecte municipal més ampli que és el Pla Local de Prevenció de Residus que es va aprovar pel plenari el passat mes de gener. L’objectiu del Pla, explica el regidor Rafael Gabarri, de promoure la prevenció de residus i en especial aquells que siguin difícils de gestionar degut a les seves característiques o quantitats.

L’any 2019 a Vilanova es van reciclar el 37’64 % dels residus, una xifra que segons Gabarri, cal anar millorant perquè seria òptim arribar al 60% És especialment important diu el regidor de Medi Ambient, el reciclatge de la fracció orgànica perquè és la que implica una major despesa municipal.

Podeu trobar tota la informació de la campanya “No llencis el menjar” al web municipal.