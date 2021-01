Calaf registra un 45% més de defuncions durant el 2020

Segons les dades del registre civil que determinen el padró municipal, l’any 2020 es van registrar a Calaf fins a 45 defuncions, 30 homes i 15 dones. Si les comparem amb les xifres del 2019, veiem que hi ha hagut un increment de 14 persones més, el que suposa un augment del 45% de la mortalitat al municipi.

En relació amb el gènere, el nombre d’homes és el que ha experimentat aquest gran creixement, ja que s’ha passat d’un total de 17 defuncions del gènere masculí el 2019, a 30. Pel que fa a les dones, l’increment només ha estat d’una persona, passant de 14 defuncions el 2019 a 15 aquest darrer any.

Segons les dades històriques de l’ Idescat, Calaf no vivia un episodi de defuncions tan elevat des del 1981, quan es van comptabilitzar fins a 48 persones. D’altra banda, l’any 1983 amb 43 persones i l’any 1992 amb 40 persones, també es van registrar dades per sobre de les 40 defuncions. Des d’aleshores, però, les xifres s’havien mantingut en uns paràmetres més o menys estables els darrers 20 anys, amb una mitjana de 30 morts per any.