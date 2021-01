Comença la campanya del 14-F, amb 19 candidats de l’Anoia

Aquesta nit passada ha començat la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer… si la pandèmia i el Tribunal Superior de Justícia ho permeten. Es tracta de la campanya electoral més surrealista des de la recuperació de la democràcia, ja que podria ser suspesa el proper 8 de febrer, quan el TSJC es pronunciï.

Malgrat l’esperpèntica situació, els partits polítics han posat en marxa la seva maquinària i ahir dijous a les 8 del vespre, abans del toc de queda, es van reunir la majoria a la rambla Sant Isidre per dur a terme l’habitual “enganxada de cartells”.

Fins a 19 anoiencs es presenten com a candidats a les diverses candidatures que s’han confirmat a la demarcació de Barcelona. La majoria, però, no tenen cap opció de sortir escollits per a un dels 85 escons (dels 350 totals del Parlament) que s’han de repartir a la “província”. La seva posició és testimonial.

Tres candidatures que provenen de l’antiga CiU

L’esmicolament de l’antiga Convergència i Unió ha provocat que, per primera vegada, trobem fins a tres candidatures diferents amb candidats anoiencs.

Junts per Catalunya, que ha tingut els presidents de la Generalitat en les darreres legislatures, i que ara presenta Laura Borràs, té a la llista a les igualadines Judit Guàrdia i Sandra de la Iglesia. Les enquestes li donen menys representativitat que a les eleccions del 2017, de manera que Guàrdia, d’entrada, tindria poques possibilitats de resultar escollida, però sí en el cas que JxCat formi govern, o bé al llarg de la propera legislatura.

El PDeCAT és tota una incògnita. Per primera vegada, una persona nascuda a l’Anoia es presenta com a candidata a la presidència a la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, exconsellera d’Empresa i exregidora a Igualada. També hi és, en tercera posició, l’alcalde d’Igualada Marc Castells. La seva posició no és casual. Efectivament, la normativa diu que, per la demarcació de Barcelona, se surt d’entrada amb 3 escons. És a dir, si entra Chacón, entrarà Castells. El problema és que, de moment, les enquestes no li donen cabuda en el nou Parlament. El bruquetà Rafael Galván (lloc 47) i la pierenca Anna Pallerols (48) completen els 4 candidats anoiencs d’aquest partit. Veurem què succeeix.

Finalment, el partit de Marta Pascal, excoordinadora del PDeCAT, presenta a l’empresari odenenc Jordi Torra en la desena posició. Tampoc en aquest cas hi ha bones notícies per a aquest partit en les enquestes.

Alba Vergés, presència garantida per ERC

Qui segur que continuarà amb una cadira al Parlament és la igualadina Alba Vergès, la coneguda consellera de Salut del govern de la Generalitat. La posició 6 li garanteix presència a la cambra per tercera legislatura consecutiva.

L’alcalde de Tous, David Alquézar, ocupa el lloc 25, amb poques possibilitats de sortir d’entrada el 14 de febrer, però, com en el cas de JxCat, sí en el cas que els republicans formin govern, o bé en els propers mesos de legislatura. L’alcaldessa del Bruc Bàrbara Ortuño ocupa un testimonial 71è lloc.

Jordi Riba, l’aposta del PSC per a l’Anoia

Un altre dels candidats anoiencs amb força possibilitats de resultar escollit d’entrada és l’exregidor igualadí Jordi Riba, que ocupa el lloc 19 de la candidatura socialista que encapçala Salvador Illa. D’aquesta manera, el PSC tornaria a tenir un diputat de l’Anoia, quelcom que fa molts anys que no succeeix. S’ha de tenir en compte que, a les eleccions del 2017, el PSC va obtenir només 13 diputats per Barcelona, però en aquestes, davant la previsió de desfeta de Ciutadans, les enquestes atorguen al PSC més de vint diputats per la demarcació barcelonina.

L’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, a la posició 50, la regidora d’Òdena Sandra Fernández (62) i el masquefí David Oliva, a la 69, completen la terna socialista de l’Anoia.

Posicions sense possibilitats

Pel que fa a la resta de candidatures, els nostres candidats tenen poques o més aviat nul·les possibilitats.

La CUP presenta en el 20è lloc l’exalcalde de Capellades Aleix Auber, i l’alcaldessa de Vallbona Meritxell Baqué en el 23. A En Comú Podem trobem l’igualadí Rafael Moya en la posició 40. Ciutadans presenta a la regidora igualadina Carmen Manchón en la posició 43, i, finalment, el PP té al pierenc Francesc Ibáñez en la posició 22.