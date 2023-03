Calaf proposa submergir-se en els 1.000 anys d’història del castell a través de la realitat virtual

Introduir-se en el passat a través de la tecnologia del futur. És la darrera proposta de Calaf per donar a conèixer el seu patrimoni. En concret, el castell, construït fa més de 1.000 anys i tot un símbol del municipi. Es tracta d’un tour de realitat virtual que trasllada el visitant a l’any 1015. Deu segles d’història explicats en primera persona pel castell, i que parlen de guerres i dificultats, fins a l’època actual. “M’ha agradat molt. Explicar així la història no té color”, subratlla Antonino Mestres, veí de Calaf. De fet, un dels objectius de la iniciativa és captar públic jove. “Per arribar a aquest col·lectiu, has d’aprendre a parlar el seu idioma. I això és el que hem fet”, subratlla la regidora de Turisme, Montserrat Mases.

Amb unes ulleres de realitat virtual, el visitant obre un pany que el trasllada fins l’any 1015, quan es va construir el castell. I sense moure’s de lloc, transcorre per cada capítol que ha marcat la història de la fortificació, des de la seva destrucció fins a la rehabilitació actual. “Explicar la història de tot el que ha passat veient l’estat actual del castell era molt difícil i per això vam decidir apostar per la realitat virtual”, subratlla la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Calaf, Montserrat Mases. I així s’aconsegueix explicar 10 segles d’història “de manera amena i sense ser avorrida”, tal com explica un dels primers visitants, l’Antonino Mestres. “És fantàstic que et puguin explicar així una cosa que a vegades és molt feixuga. Imaginem-nos aquí la gent jove o als qui no els interessa la història, estic segur que fer-ho a través d’aquest canal serà molt atractiu”, subratlla. I precisament aquest és un dels objectius de la nova proposta: captar públic més jove. La proposta es pot realitzar de dimarts a diumenge amb reserva prèvia i té una durada d’uns 40 minuts i un cost de 8 euros. La visita virtual al castell se suma a l’oferta turística de Calaf, que va més enllà del seu patrimoni. En aquest sentit, es va crear una galeria de personatges històrics del municipi, ubicada a Cal Matrícules, una casa senyorial ubicada al centre històric del poble. I també es va crear el projecte ‘les botigues antigues de la plaça Gran’, que permet visitar vuit botigues antigues situades al voltant de la plaça porxada, el centre neuràlgic del poble fins a mitjans del segle passat.