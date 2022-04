Calaf cedeix l’antic parc de bombers pel servei de prevenció d’incendis forestals

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha instal·lat una base del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) a Calaf per executar treballs de prevenció d’incendis a les comarques de la Catalunya Central. Aquest reforç està format per 11 persones i per vehicles específics per fer tasques de prevenció i primera intervenció en incendis agrícoles i forestals.

La ubicació a Calaf és gràcies al conveni aprovat entre l’Ajuntament i Forestal Catalana per la cessió parcial d’espais de l’antic parc de bombers del municipi com el garatge, el vestidor i el bany compartit. L’empresa pública forestal adequarà provisionalment l’equipament i es compromet a fer-hi les inversions necessàries per tal de legalitzar-hi l’activitat. La cessió es fa sense perjudici de la instal·lació en un futur del cos de vigilants municipals i de l’Oficina de Districte dels Mossos d’Esquadra.

La incorporació, s’emmarca en el Pla de prevenció d’incendis 2022-2025, que servirà per preparar els boscos de Catalunya per fer front a l’emergència climàtica i els incendis de sisena generació. Fins ara hi havia tres equips que actuaven des de Vilamalla (Alt Empordà), Torreferrussa a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental) i Benifallet. Amb el nou Pla s’invertiran dos milions d’euros que permetran establir cinc noves unitats permanents distribuïdes a Ulldemolins (Priorat), Constantí (Tarragonès), Arnes (Terra Alta), Tremp (Pallars Jussà) i Calaf. Concretament, la unitat territorial de Girona està formada per 7 components, la de Barcelona per 9, les de les Terres de l’Ebre per 13, a Tarragona hi ha 6 components, a la Catalunya Central 11, i 6 al Pirineu lleidatà.

Aquestes noves unitats ja estan operatives des d’aquesta mateixa setmana i fins a l’1 de juny i faran tasques de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. Aquestes tasques són la revisió de punts d’aigua, i això inclou la neteja del perímetre, i la comprovació i reparació si escau del subministrament d’aigua; també el manteniment dels camins de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis forestals, que inclou les franges de protecció a banda i banda del camí, l’obertura d’espais per facilitar l’entrada dels vehicles d’extinció i el manteniment dels giradors per facilitar les maniobres en cas d’incendi.

A més, també es durà a terme el manteniment dels tallafocs estratègics existents i de les zones de seguretat d’aquells espais molt visitats durant l’estiu i que en cas d’incendi poden oferir zones segures als visitants.