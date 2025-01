Avui comença la tercera edició del Cicle Cuir que portarà la música improvisada a Igualada

Per tercer any seguit torna el Cicle Cuir, que portarà musica improvisada a Igualada. L’Adoberia (c. del Rec 15 / espai Sita Murt) serà on, un dimecres al mes, durant els mesos de gener, febrer, març i abril a dos quarts de 9 del vespre, diferents propostes nacionals i internacionals trepitjaran Igualada per oferir-nos el seu art.

El Cicle Cuir, un any més, està emmarcat dins els cIMIc, el Circuit Itinerant de Música Improvisada de Catalunya, organitzat per DUOT (Ramon Prats i Albert Cirera). El cIMIc passarà per Barcelona, Igualada, la seu d’Urgell, Banyoles, Olot i Vic, sis concerts seguits de música improvisada i, a “províncies”… un fet bastant extraordinari per a tots, músics i públic.

El primer concert en arribar a Igualada serà la proposta de Marcel·lí Bayer als clarinets, avui dimecres 22 de gener.

The Brightest Point és el quart disc d’una sèrie de solos duta a terme pel saxofonista i clarinetista Marcel·lí Bayer. Conté una sèrie de peces creades amb el clarinet i el clarinet baix, improvisades i enregistrades gairebé a les fosques en preses úniques. El disc gira al voltant de l’explosió i decaïment d’una supernova, produïda fa onze mil milions d’anys i que el Telescopi Espacial Hubble va capturar el 2022. Aquest va ser el primer cop que la humanitat va poder presenciar la mort d’una estrella massiva, fet carregat de simbolisme ja que sense això l’espai no tindria carboni ni oxigen, els elements que fan possible la vida a la Terra. Qui som en realitat, cap on va la humanitat, com acabarà el nostre pas per la terra? Preguntes al voltant de les quals orbitarà poèticament aquesta sessió: una trobada que, sens dubte, promet desafiar les lleis de la gravetat.