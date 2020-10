Astènia de tardor

Hem sentit parlar infinitat de vegades de l’astènia primaveral, però, i de la tardorenca? També existeix!

Després de mesos de calor, vacances i molta llum solar, arriba la tardor, estació caracteritzada per la tornada a la rutina de treball i l’escola, una disminució de temperatura i de la quantitat d’hores de llum que percep el nostre organisme. Tot això provoca alteracions al nostre sistema immunitari i en l’estat anímic. Per aquest motiu, després de l’estiu és un bon moment per a desintoxicar el cos dels excessos i tornar a educar l’organisme amb uns hàbits de vida saludables.

Per a activar el sistema immunitari s’han de seguir una sèrie de recomanacions:

•La dieta ha de ser variada i equilibrada, rica en vitamines, fibra i amb les proteïnes necessàries. Cal aprofitar els aliments propis d’aquesta estació, ja que tenen substàncies nutritives necessàries per a aquesta època de l’any. Les fruites i verdures de tardor ens aporten les vitamines i minerals indicats per a combatre el fred i activar les nostres defenses.

•També la tardor és un bon moment per a tornar a les rutines de descans. Així aconseguirem regular els bioritmes i els estadis de somni i vigília, la qual cosa ens ajudarà a afrontar els dies amb energia i positivisme.

•Realitzar exercici i aprofitar les hores de llum natural per a fer activitats a l’aire lliure també és important. La llum solar ajuda a aixecar l’ànim, ja que activa una sèrie de neurotransmissors i estimula la segregació d’hormones responsables de les emocions i del control biològic en funció del dia i la nit.

El que has d’evitar

Eliminar substàncies excitants per al sistema nerviós com la teïna, cafeïna i tòxics com l’alcohol i el tabac. Està comprovat que l’estrès redueix les nostres defenses, així que, prescindeix de tot allò que ho provoqui. I per últim, per a començar aquesta nova etapa amb una perspectiva més positiva i ple d’energia, elimina tot allò que no sigui positiu a la teva vida, com pot ser un company de treball tòxic, i cerca nous reptes i objectius que et motivin. Recorda que la salut mental és igual d’important que salut física i que estan totalment interconnectades.