“Un bon aïllament tèrmic a la nostra llar ens ajuda a reduir el consum d’energia”

Soc Toni Bonet, propietari i encarregat d’Aluminis i Vidres Igualada, una empresa dedicada a la fabricació, manipulació i muntatge de tota classe de vidres i fusteria d’alumini. Som una empresa nova, nascuda de la tradició vidriera heretada de Vidres Igualada

Qui sou Aluminis i Vidres Igualada?

Som una empresa dinàmica que segueix el camí de la seva predecessora ampliant mires cap als avenços tecnològics tant en productes finals com en maquinària. Aquests són els motius pels quals seguim oferint solucions eficaces als clients habituals, alguns dels quals amb relació des de fa més de 25 anys, i a nous clients que descobreixen en nosaltres un vessant innovadora a més d’un suport conceptual sobre tot tipus de muntatge i productes específics.

Els nostres principis de serietat, professionalitat, responsabilitat i dedicació ens porten a rebre la confiança de clients com ara arquitectes, constructors, decoradors i companyies d’assegurances així com de el particular que ha estat qui, gràcies a el “boca a boca”, i a l’acompliment de els mateixos, ens han fets grans i coneguts.

Les nostres instal·lacions, que compten amb més de 800 m2 de superfície, i la maquinària que atresorem ens permeten realitzar tota la fabricació i / o manipulació dels nostres productes sense dependre de tercers exceptuant casos molt puntuals i específics, separant en dues naus industrials tot el que fa a el ram del vidre d’una banda i de la fusteria d’alumini per un altre. Així mateix disposem d’una botiga amb exposició de 150 m2 on a més, a causa de la formació del nostre personal, podem ensenyar i aconsellar sobre productes i acabats.

Quins productes pot trobar el client a les vostres instal·lacions?

Tot en alumini, PVC i vidre a més de complements com persianes, mosquiteres, zelosies, mallorquines, tendals, alucobom, etc

Oferiu assessorament als vostres clients?

Assessorem als nostres clients i els fem partícips dels seus projectes activament.

Com podríem definir l’eficiència energètica a la llar?

L’eficiència energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia. Traduït a l’ambient domèstic podem dir que un bon aïllament tèrmic pot evitar malgastar en un edifici fins a un 30% d’energia, i això equival en una reducció de la factura elèctrica i en les emissions de CO2, perjudicials per al medi ambient.

Un dels sistemes més utilitzats al mercat per complir amb l’eficiència energètica són les fusteries d’alumini amb Trencament de Pont Tèrmic (RPT).

El pont tèrmic és un atribut que posseeixen els materials per conduir fred o calor. Per evitar això s’usa el que es denomina trencament de pont tèrmic, es tracta d’evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre si intercalant un mal conductor, així evitem les pèrdues de temperatura.

En els tancaments d’alumini, el trencament tèrmic s’aconsegueix mitjançant la inserció d’un material aïllant de baixa conductivitat tèrmica entre els seus perfils interior i exterior. El material més utilitzat és la vareta de poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre.

Com pot afectar un aïllament deficient a la nostra llar?

Les finestres poc estanques suposen el 25% de las pèrdues tèrmiques de una casa. Un aïllament insuficient que es reflecteix, finalment, a la factura del consum energètic (electricitat, gas, gasoil…). Renovar les seves finestres per tal de millorar el seu aïllament tèrmic, és una inversió rendible econòmicament per a la seva llar i millora de la qualitat de vida de la seva família. Salut i confort: Si la seva habitació, o la dels seus familiars, està sotmesa a un nivell de soroll elevat, la seva salut se’n veu afectada per manca de descans durant la nit i per esforç de concentració durant el dia. Renovar les seves finestres per tal de millorar l’aïllament acústic, és una inversió rendible que incideix en una millor qualitat de vida.

A l’hora d’escollir un tancament per a la nostra llar, què hem de tenir en compte?

En primer lloc el tipus de finestra: Qui i com utilitzarà la finestra? Tenim espai per obrir cap a l’interior, cap l’exterior? Com la netejarem? Com ventilarem? Tenim canalla; hi ha risc per a ells? Tenim avis; podran obrir-la fàcilment? Hem de sortir i entrar al jardí o la terrassa? Tenim una assegurança contra furts que valori la quota en funció del grau de seguretat dels tancaments? En segon lloc, el material de la finestra: alumini, PVC, fusta? Quin color hauria de tenir? El mateix color per dins que fer fora? Quin manteniment haurem de fer? Quants anys desitjo que em duri el funcionament i l’aspecte exterior? Si he de reparar algun element d’aquí uns anys, hi haurà recanvis? I finalment la composició del vidre: Quin nivell d’aïllament tèrmic necessito? Em preocupa més la calefacció o l’aire condicionat? El meu carrer és molt sorollós? Busco seguretat? Contra el furt? Per evitar talls en cas de que es trenqui? Evitar possibles caigudes? Per a tot això Aluminis i Vidres Igualada li ofereix assessorament i acompanyament.