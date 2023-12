Armand Monleón hereta el Toyota de Nasser Al-Attiya guanyador del Dakar 2023

Publicitat

Aviat començarà una nova edició del llegendari Dakar i com cada any l’Anoia hi estarà molt ben representada amb participants com per exemple l’igualadí Armand Monleón.

Després dels seus inicis dakarians amb moto en que cal destacar els seu brillant 10è lloc absolut, es va passar a les quatre rodes però mai en un equip, amb un cotxe guanyador, com en el del proper Dakar 2024.

Es tracte del Toyota Hilux oficial guanyador del Dakar d’enguany pilotat per Nasser Al-Attiyah. Sens dubte un repte molt important per Monleón que a la vegada també estrenarà pilot com és el ràpid brasiler Lucas Moraes que enguany es classificà tercer.

Monleón “vam estar parlant amb Lucas Moraes i hem encaixat a la perfecció, tenim una gran amistat” comentava Armand abans de viatjar cap a l’Aràbia Saudita per a la seva novena participació en el Ral·li Dakar.

Armand explica que “serà una incògnita, sobretot per l’etapa de 48 hores, és a dir, seran molt importants aquests dos primers dies amb el tema de l’estratègia, òbviament. Després, veurem què passa amb el tema de les pedres, perquè sabem que hi ha tres o quatre etapes amb moltes, i aquí és on és essencial saber gestionar l’etapa i ser conscient d’imposar el ritme correcte per a arribar amb rodes, perquè ja el vam veure l’any passat, que va ser el hàndicap del Ral·li Dakar”.

Monleón afegeix que “Soc conscient que tenim la responsabilitat de substituir als vigents guanyadors de la prova en el desert, però això no impedeix que somiem en gran, sent sincer, ens veiem davant. Crec que estar entre els cinc primers seria un bon resultat per a nosaltres, i intentarem veure què passa amb els contrincants per a pujar-nos al podi, aquest seria també un bon objectiu”.

Armand diu que “sabem que és una realitat, al final hem treballat molt bé, tenim un gran cotxe i un gran equip, així que tenim les eines, i ara toca empènyer. Vaig notar en les proves que vam fer a Sudàfrica el que suposava estar en un dels fabricants amb major èxit en la història del Ral·li Dakar, i això va ajudar molt de punt a ell mateix com al seu pilot”.

Finalment afegeix que “es nota, al final, sent sincer, tots els equips de fàbrica, els oficials, i fins i tot els privats, tots lluiten per tenir un bon resultat, però tenim molt bona informació dels anys anteriors. Això ens ajudarà molt, tant a Lucas Moraes com a mi d’aprendre tota la informació guanyadora per a nosaltres ser millor equip”.

