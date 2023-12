Com cuidar la vista i l’oïda en l’era digital

Publicitat

Que vivim en l’era digital és un fet i una realitat. I una prova és que els dispositius electrònics ja formen part del nostre dia a dia, ja sigui per estudiar, treballar o per oci. La digitalització ens facilita moltes coses de la vida, però al mateix temps pot tenir un impacte negatiu en relació a la salut visual i auditiva, sobretot en infants i joves. I és que un ús excessiu de pantalles i auriculars pot tenir implicacions negatives en la salut a llarg termini.

En el cas de la salut visual, l’augment de l’exposició a pantalles digitals com ordinadors, mòbils i tauletes, s’ha relacionat amb un increment de casos de miopia en infants i adolescents. Factors com la menor exposició a la llum natural i l’enfocament en objectes propers també poden contribuir a aquest fenomen. A més, s’ha suggerit que la llum blava emesa per les pantalles podria influir en el creixement ocular.

Pel que fa a la salut auditiva, l’exposició prolongada a volums alts a través d’auriculars i altaveus, pot causar danys a llarg termini en els nens i joves, posant-los en risc de pèrdua d’audició i altres trastorns relacionats.

Com podem prevenir ?

En resposta a aquests reptes, la prevenció és un aspecte crucial. És important establir pautes clares per a l’ús d’aparells digitals en infants, fomentar pauses regulars com la norma visual 20/20/20 o la norma auditiva 60/60. Realitzar activitats a l’aire lliure, i educar sobre la importància de mantenir nivells de volum segurs. A més, l’ús de tecnologia visual i auditiva segura, com filtres de llum blava i auriculars amb limitadors de volum, també pot ajudar a reduir el risc de danys en la salut visual i auditiva dels nens.

Així mateix, és important realitzar revisions visuals i auditives regulars, encara que no es tingui cap símptoma. Aquestes revisions poden ajudar a detectar precoçment qualsevol canvi en la vista o en l’oïda, poden ajudar a identificar i abordar qualsevol problema de salut visual o auditiva a temps, i evitar possibles complicacions a llarg termini.

En resum, protegir la salut visual i auditiva dels nens i joves en l’era digital és un repte i requereix un enfocament en l’educació, l’establiment de pautes, l’ús de tecnologia segura, i fer revisions regulars, tot amb l’objectiu de garantir un desenvolupament saludable en aquest àmbit.

A Òptica Rodrigo cuidem els teus sentits, també en l’era digital.

Compartir