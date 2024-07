Angelus Apatrida, cap de cartell del festival Igualada Rock City

El divendres de Festa Major, el Parc Central d'Igualada viurà la seva nit més rockera

La 10a edició del festival Igualada Rock City organitzada per l’Associació Rock City amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada se celebrarà el divendres 23 d’agost. Formarà part dels actes de la Festa Major d’Igualada, i els concerts es realitzaran al Parc Central. El cartell del festival Igualada Rock City 2024 està format per 4 bandes: Angelus Apatrida, Bala, Blowfuse i The Lizards.

Després de la magnífica acollida de les edicions anteriors amb grups com Crisix, Toundra, Tyla’s Dogs d’Amour, Hamlet, La Banda Trapera del Río, The Electric Alley, Crim, Ktulu, Los Mambo Jambo, Viva Belgrado, Los Tiki Phantoms, Afraid to Speak in Public, The Capaces o LGP Sangtraït, l’IRC ’24 presenta un atractiu cartell que inclou bandes d’estils diversos dins l’ampli ventall de la música Rock.

Angelus Apatrida, el cap de cartell

El cap de cartell de l’edició d’enguany és una de les bandes de rock i metal més importants i reconegudes a nivell estatal i europeu. Gires internacionals pels 5 continents, excel·lents crítiques dels seus discos, entrades esgotades allà on toquen. A l’IRC presentaran els seu disc “Aftermath”. Aclamat treball que va arribar a la 4a posició dels més venuts a l’estat espanyol el passat mes d’octubre. Tot una fita per una banda d’aquest estil, que ja va arribar al número 1 amb l’anterior disc del 2021.

Bala: so grunge, punk rock i metal des de Galícia

BALA són l’Anxela (guitarra i veu) i la Violeta (bateria i veu). Dues amigues gallegues que el 2013 van formar aquest potent duo de grunge, punk rock, metal i stoner rock. Són intenses, sorolloses i tenen molta actitud. Un mescla de Nirvana, Kyuss, L7, Fugazi i Mudhoney. Després de girar pels USA, Japó, Australia i Europa, les BALA pujaran a l’escenari de l’Igualada Rock City per presentar Besta, el seu quart disc.

Blowfuse torna a l’Igualada Rock City

5 anys després Blowfuse torna a l’IRC. Mantenint l’essència hardcore punk dels inicis, han aconseguit un so propi afegint grunge i rock alternatiu a la seva fórmula de melodia, distorsió i bogeria.

The Lizards arriba amb punk i hard rock

Explosiva banda de punk i hard rock que s’ha guanyat l’admiració de públic i premsa especialitzada amb el seu so Nova York anys 70 amb referents del CBGB com Ramones, Dead Boys, Dictators, Blondie… Altres noms com MC5, Stooges, Joan Jett, Motörhead, Hellacopters, Turbonegro o Misfits formen part del seu ADN.