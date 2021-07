Amb més de 1.000 hectàrees cremades, Bellprat és el municipi més afectat per l’incendi de l’Anoia. El poble va quedar totalment encerclat per les flames, i la dotzena de veïns que hi viuen tot l’any van ajudar a apagar el foc amb els seus propis mitjans. Aquest dilluns es van despertar amb l’entorn totalment cremat, i la desolació és evident: “Per sort vam salvar el poble, però hem lluitat sense parar i estem tristos i angoixats. Ens sentim impotents. No podem fer res”, explica l’Andreu, un d’ells. Al terme, també hi ha masos disseminats que van quedar envolats pel foc, i una granja de porcs, que ha hagut de lamentar la mort de garrins. Els veïns denuncien la poca inversió en gestió forestal i reclamen ajuts.

La Pepita Vidal és veïna de Bellprat de tota la vida, i aquest dilluns encara li costa acceptar que el paisatge de casa seva ha canviat totalment per culpa del foc. “Cada dia, quan em desperti, és el que veuré i me n’haig de fer a la idea”, lamenta a l’ACN.

Gairebé tots els veïns del poble són de l’ADF i, per això, des del dissabte, van estar a primera línia del foc. “Sense parar i sense descans. On ens manaven anàvem a apagar i intentàvem aturar tot el que podíem”, explica el Manel, un d’ells. Durant hores, van estar incomunicats, sense cobertura ni telèfon mòbil, i això, expliquen, va incrementar la sensació d’angoixa entre els veïns.

Per sort, el foc no va arribar al poble, i no s’han hagut de lamentar danys personals. L’afectació més greu l’ha patit una granja, on s’han cremat 400 dels 2.000 porcs que hi tenien.

La nit de diumenge, molt complicada a Sant Martí de Tous

Els veïns de Sant Martí de Tous respiren més tranquils després que l’incendi originat a Santa Coloma de Querat estigui controlat. Alguns dels desallotjats ja van poder tornar a casa ahir dilluns. Malgrat que el foc no ha afectat cap masia ni s’ha hagut de lamentar cap dany personal, sí que han cremat racons emblemàtics del poble i molt freqüentats pels veïns com l’alzina mil·lenària de Can Gol. “L’alzinera era molt velleta i tenia un forat al mig, creiem que alguna espurna la va encendre per dins i l’ha acabat partint”. Així s’expressava el coordinador dels ADF a l’Anoia, Martí Senserrich, que dilluns al matí acompanyava un grup d’efectius per remullar l’arbre monumental, ja que encara fumejava.

De fet, la Maria Claramunt, lamenta que el color del paisatge ha canviat: “Ara és tot gris enlloc de verd”. Aquesta veïna també explica que la seva casa esta ubicada just davant de la serralada de Miralles i, per això, van estar tota la nit a l’expectativa per si els havien de desallotjar. “Hem passat molts nervis i tensió, però per sort al final totes les masies s’han salvat i no hem hagut de lamentar morts”, expressava.

Qui sí que va haver de marxar de casa seva és en Josep Ramon Puig, que viu amb la seva mare a la masia La Pedrera, a la zona de Sentfores. Relata que a partir de les quatre de la tarda van veure com començava a bufar el vent i com el foc s’anava apropant: “Vam baixar a fer les maletes i preparar quatre coses per si havíem de marxar i, finalment, a dos quarts de nou del vespre van venir els Mossos”. Aquest veí diu que van haver de deixar tots els animals a la casa -tenen cavalls, gossos, gallines i ànecs-, de manera que van viure una situació “molt angoixant i trista”. Dilluns al migdia, però, ja van poder tornar a casa seva.