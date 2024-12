400 fisioterapeutes d’atenció primària de tot Catalunya participen en una formació al 4D Health d’Igualada

Salut ha implementat el programa de formació continuada desenvolupat amb la col·laboració del centre 4D Health a tot el territori català durant els anys 2023 i 2024 amb una gran acollida de professionals: fins a 400 fisioterapeutes hi han participat, i més del 95% dels assistents han valorat positivament el programa. El projecte formatiu s’emmarca en el conveni de col·laboració signat el juny de 2023 entre el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i el Departament de Salut, i es diferencia d’altres propostes formatives per l’ús extensiu de la simulació clínica com a eina d’aprenentatge.

La metodologia emprada en aquestes formacions combina sessions teòriques amb la pràctica simulada, fet que permet als professionals entrenar en escenaris que reflecteixen amb precisió la realitat clínica. A través d’aquest entrenament pràctic, els fisioterapeutes apliquen els coneixements adquirits, desenvolupen les seves habilitats de manera pràctica, reflexionen i analitzen les seves decisions, identifiquen àrees de millora, obtenen retorn immediat i adquireixen eines comunicatives.

Els professionals FisioAPiC que han assistit a les formacions han valorat especialment la qualitat dels continguts, la rellevància dels casos pràctics i la utilitat de la simulació clínica. “El nostre objectiu és que els fisioterapeutes surtin d’aquest programa amb una comprensió profunda i pràctica del maneig del dolor en un entorn controlat però realista. El treball amb simulació els permet desenvolupar habilitats clíniques i comunicatives que els ajudaran a oferir una millor atenció als seus pacients i a prendre decisions més segures i efectives en el seu dia a dia assistencial”, explica Aimar Orio, fisioterapeuta d’atenció primària i responsable del desenvolupament de l’itinerari formatiu del 4D Health.

El 4D Health: un centre d’innovació i referència

Amb aquesta iniciativa, el 4D Health i el Departament de Salut busquen potenciar l’actualització constant dels coneixements i habilitats dels fisioterapeutes del sistema sanitari públic. El 4D Health Innovation Simulation Center, amb seu a Igualada, és reconegut per la seva aposta per la formació continuada basada en la simulació. Com a part del Consorci Sociosanitari d’Igualada, el centre treballa estretament amb institucions sanitàries per oferir programes formatius que combinen la innovació, la recerca i l’educació, creant espais d’aprenentatge on els professionals poden millorar les seves competències de manera realista i efectiva.