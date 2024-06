Vilanova incorpora dues agents cíviques

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat dues persones com a agents cíviques amb l’objectiu de promoure la bona convivència i el civisme al municipi. Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a l’increment de queixes i situacions d’incivisme detectades en diverses àrees de la localitat. Les dues agents cíviques han estat contractades gràcies al programa dels Plans d’Ocupació, finançats per la Diputació de Barcelona.

Les noves agents cíviques tindran una presència itinerant pel municipi i entre les seves funcions s’inclouen la informació i sensibilització de la ciutadania, la promoció d’actituds cíviques i la supervisió del mobiliari urbà. També atendran dubtes, queixes i suggeriments dels veïns, i reforçaran les tasques de prevenció i detecció d’incivisme, especialment en relació amb les deposicions de gossos.

Des de les regidories de Convivència i Civisme i de Benestar Animal s’ha destacat la necessitat d’incorporar aquestes figures per abordar els problemes creixents d’incivisme. “La prioritat és sensibilitzar i conscienciar la població, però no dubtarem a aplicar mesures coercitives contra aquelles persones que no respectin el benestar col·lectiu ni tinguin cura del municipi,” han afirmat.

L’Ajuntament espera que aquesta iniciativa contribueixi a millorar la qualitat de vida de tots els vilanovins i vilanovines, fomentant una comunitat més respectuosa i cohesionada.