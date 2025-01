Vilanova del Camí es prepara per viure una nova Pujada al Dipòsit

El pròxim diumenge 12 de gener, Vilanova del Camí acollirà dues activitats destacades que combinen esport, tradició i germanor. La 38a Pujada al Dipòsit i la caminada pel canvi de la senyera al pujol de la Guàrdia congregaran veïns i veïnes en una jornada plena d’esport i companyonia en l’entorn natural de Ca l’Aromir.

La 38a Pujada al Dipòsit donarà el tret de sortida a les 10:00 h des de la plaça Extremadura, amb un recorregut de 3,5 km fins al dipòsit de ca l’Aromir. Per a aquells que vulguin fer el recorregut caminant de manera no competitiva, hi haurà una sortida anticipada a les 9:10 h per a màsters, menors i acompanyants.

Com a novetat d’aquest any, la inscripció tant a la cursa com a la caminada tindrà una aportació solidària de 2 € en favor del càncer infantil. Les inscripcions es poden fer de manera anticipada -fins al 9 de gener a les 14:00 h o fins a esgotar dorsals- al web municipal. Des de la plataforma s’haurà de seleccionar la modalitat en la qual es vol participar: cursa, caminada no competitiva o caminada de la Colla Excursionista, i fer el pagament dels 2 €. No es faran inscripcions a les caminades el mateix dia 12 de gener.

La cursa inclourà diverses categories: benjamí, aleví, infantil, cadet/juvenil, promesa/sènior, veterans A i B. Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de la general, als guanyadors per categories, al participant més jove i al més veterà. Al final, tots els inscrits gaudiran d’una botifarrada per reposar forces.

L’esdeveniment és organitzat per Esports Vilanova amb la col·laboració del CAI, la Colla Excursionista i el suport de la Diputació de Barcelona.