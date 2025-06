Oberta la convocatòria del Programa d’Ajuts Esportius BUFF

International BUFF® anuncia el llançament de la 7a edició del seu Programa d’Ajuts Esportius 25/26 per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la Conca d’Òdena

Des que es va llançar la primera convocatòria el 2019, s’han beneficiat d’aquests ajuts més de 50 clubs i 18.000 atletes gràcies als 128.000€ que BUFF® ha destinat, seguint reforçant així el seu compromís amb la societat i l’entorn, evidenciat en el seu programa de sostenibilitat DO MORE NOW.

L’objectiu principal del programa és promoure la pràctica esportiva i els valors educatius associats a l’esport a través de clubs o associacions esportives que vetllen pel foment d’un estil de vida actiu.

Aquest any s’ha fet una revisió de les bases per tal de promoure l’esport base fins els 18 anys, per fomentar uns hàbits saludables i valors com el treball en equip o la disciplina; l’esport femení, per trencar estereotips de gènere i reforçar l’autoestima de les dones i garantir la igualtat d’oportunitats; i l’esport inclusiu de persones amb discapacitat per fomentar la seva integració, l’autonomia i la qualitat de vida.

L’import total destinat en aquesta edició serà de 20.000€ i es repartirà en funció del nombre de sol·licituds presentades i la puntuació que cadascuna de les entitats aprovades obtingui segons els criteris establerts a les bases.

Segons paraules de la Raquel Bernadas, Supply Chain & Sustainability Director de BUFF®, “A BUFF® reconeixem la importància de l’esport per fomentar una vida saludable i valors com el treball en equip i la superació personal. Amb aquesta setena edició del programa d’ajuts esportius, volem seguir contribuint a garantir que l’esport sigui accessible per a tothom, independentment del gènere, l’edat o la condició física, recolzant així la gran tasca que fan els clubs i les associacions del nostre territori per construir un entorn esportiu més divers i inclusiu, on tothom pugui gaudir dels beneficis de l’activitat física”.

Totes les entitats interessades a participar en aquest programa poden consultar les bases del programa i enviar la seva sol·licitud a través del correu ajutsesportius@buff.com en cas de complir amb els diferents requisits, fins el dia 27 de juny del 2025.