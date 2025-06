L’Igualada Femení Grupo Guzmán perd a Girona i diu adéu al somni de l’ascens a OKLiga

CH Girona 2-1 Igualada Femení HCP

Dura derrota en el segon partit de la semifinal del play-off d’ascens a l’OkLiga Iberdrola. Les igualadines, molt superiors a les locals, no van tenir la sort de cara a gol que mereixien tot i les clares ocasions. Les gironines, sense fer un gran partit, va aprofitar els pocs errors de les anoienques, que tanquen una gran temporada, on l’objectiu era la permanència, i acabant terceres a la lliga regular darrera dels dos millors equips de la categoria; HC Palau i Alpicat HC.

Les noies de Carles Piernas anaven a Girona mentalitzades en superar a les gironines com ho havien fet al partit de la lliga regular on les van superar en un suat 0-2. Ara hi tornaven per intentar empatar la eliminatòria, al millor de tres partits, després de perdre el primer a Les Comes per 0-2, en un dels pocs mal partit de les igualadines en tota la temporada.

El matx començava amb una primera part equilibrada, però amb un Igualada més segur i convençut. Les gironines marcaven a tres minuts del descans en un greu error anoienc que les locals no deixaven passar i estrenaven el marcador (1-0).

Quan tot semblava que s’arribaria al descans amb aquest marcador, Carla Claramunt empatava el partit en una jugada personal (1-1).

La segona part va ser de domini absolut de les igualadines, on la mala sort no va deixar transformar en gols les ocasions i els pals que van crear. Sí que tornaria a marcar el Girona al aprofitar una falta directa. Massa càstig per l’equip que, tot i no marcar, tenia fe en fer-ho en qualsevol moment (2-1).

Però les locals es van defensar bé i en els darrers segons encara van poder ampliar el marcador per la falta 10 de les igualadines en una jugada d’atac. La portera igualadina Eva Besa, encertava en desfer la directa que deixava el marcador amb el definitiu 2-1.

Dura derrota en un play-off que ningú esperava disputar a l’inici de la pretemporada. Una temporada on l’objectiu era la permanència s’ha assolit la 2a posició a la Copa Generalitat perdent la final contra el CP Voltregà després de superar a semi-finals a l’equip amfitrió; el poderós Alpicat. I a la lliga, assolint una tercera posició per sota només del campió HC Palau i les lleidatanes de l’Alpicat.

El primer equip vol agrair tot el suport, escalf i energia que ha rebut de les desenes de nenes que conformen la base del club al llar de tota la temporada. Ja hagi estat a Igualada, Alpicat o a Girona, el seu suport han fet possible la gran temporada.

Merescut descans doncs per a l’equip i l’staff tècnic que començarà a carregar piles per preparar la propera temporada.